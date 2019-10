Susan Ochoa fue la invitada de #Dilo con Jannina Bejarano el último viernes. Y si la sorpresa fue revelar que le interesa incursionar en actuación y que tiene las habilidades para destacar en esta rama artística, no pudo faltar el deleite que ansía el público cada vez que la ve en los escenarios: cantar. En uno de los juegos, la ganadora de Viña 2019 interpretó varias baladas de origen latinoamericano como Yuri, Amanda Miguel y Alejandra Guzmán.

El juego Dilo Cantando del programa de espectáculos de El Comercio fue la plataforma en la que Susan Ochoa demostró tener una marcada predilección por la música mexicana. Frente a una serie de palabras con las que debía entonar la primera canción que se le ocurriera, la chiclayana optó en varias oportunidades por éxitos mexicanos del ayer.

El Triste del recientemente fallecido José José y La Incondicional de Luis Miguel fueron algunos de los temas que escogió de artistas mexicanos varones. En cuanto a mujeres, no pudo faltar No me enseñaste de la popular Thalia además de Yuri y Guzmán. Por supuesto también interpretó temas propios como Ya no más y Esta hembra no llora.

Con la elocuencia y alegría que la caracteriza animó al público a cantar con ella. “Las chicas que se saben canciones del lonchecito”, mencionó con los brazos alzados motivando a su público a cantar con ella. Incluso propició a cantar a la conductora del programa, Jannina Bejarano. “Bravo Jannina ¡Ganamos cuatro gaviotas!”.

En otro momento de la entrevista compartió con el público un poco más de su hogar. Su historia de amor junto a Edgar Ferrer, su esposo hace 14 años y los tres hijos que tienen juntos.

