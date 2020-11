Aunque nuestra rutina de cuidado de la piel durante la pandemia no haya cambiado y sigamos aplicándonos las mismas cremas, el estrés permanente que vivimos por la incertidumbre del coronavirus nos ha pasado factura. Uno de los órganos que más ha sufrido es la piel, y no es para menos, pues a lo anterior también se suma el exceso de higiene, el uso permanente de mascarilla para evitar la propagación del virus, la exposición continúa a la luz azul de las computadoras y teléfonos inteligentes y el insomnio han dejado huellas en el rostro.

Muchos lucimos con más años de los que en realidad tenemos. Sin embargo, hacer que la piel recupere su aspecto saludable, no es imposible. Para ello, es importante adquirir algunos hábitos de autocuidado. Por ejemplo, duerme lo suficiente. Cuando descansamos, la tez se regenera. Incluye en tu alimentación frutas y verduras de muchos colores.

También, es esencial acudir a tratamientos profesionales. Martina Gómez, del Centro de Terapias Alternativas y de Antienvejecimiento, indica que en la actualidad existen tratamientos no invasivos muy efectivos para que la piel luzca sana, tersa y rejuvenecida. El PQAge es uno de ellos. Es un peeling que puede hacerse en cualquier época del año de manera efectiva, segura y rápida. No deja costras, no utiliza agujas y ofrece resultados desde la primera sesión.

“Es un tratamiento revitalizante y reafirmante. Ofrece grandes beneficios: empareja el tono de la piel, mejora su textura, estimula la producción de colágeno y elastina, acelera el proceso de regeneración, atenúa los signos del envejecimiento y genera un efecto lifting, es decir, combate la flacidez facial”, señala la especialista.

Por su parte, la doctora Gilda Pérez, del Centro de Medicina Estética de la Clínica Ricardo Palma, precisa que este peeling es apto para todo tipo de piel, incluso para aquellas sensibles y delicadas. Recomienda realizarlo cada 10 días, con un protocolo de 4 o 5 sesiones para disfrutar al máximo de sus beneficios. “No produce enrojecimiento ni descamación. El sol no tiene ningún efecto secundario ya que el PQAGE no es fotosensible”, refiere tras aconsejar realizar una sesión de refuerzo a partir de los 6 meses posteriores a la última sesión del tratamiento para mantener una piel radiante.

