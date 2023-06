11 / 11

Hazte con un buen par de zapatillas: Al vivir en ciudades dominadas por las bicicletas y otros medios de transporte ecoamigables, los daneses adaptaron su forma de vestir al calzado más cómodo y dinámico posible, las zapatillas. Éstas dejaron de ser exclusivas de looks deportivos para combinarse con cualquier estilo y tipo de prenda como vestidos, sastres, minifaldas y más. Para llevar tu look con éxito, procura invertir en un buen par de zapatillas. Aunque no lo parezca, podría elevar tus looks. (Foto: Acielle / StyleDuMonde)