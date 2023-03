El año pasado, la industria de la moda nos presentó la tendencia “barbiecore”, basada en lucir looks totales en color rosa, inspirados en la personaje Barbie. Este año, el mundo fashion está apostando en el ‘cartooncore’, el cual se centra en lucir sus prendas desde un personaje animado.





No es una novedad que la industria de la moda siempre nos sorprende con sus innovaciones. La última, trata de unir tanto la fantasía como la extravagancia y ha logrado posicionarse como una de las favoritas entre diversas marcas y celebridades internacionales. La industria fashion ahora nos presenta los dibujos animados, que nos encantaban cuando éramos niños, como parte de una nueva tendencia. Más allá de las pasarelas, marcas de lujo como Bottega Veneta y Maison Margiela, fueron los pioneros en presentar el ‘cartooncore’ en forma de accesorios acolchados y carteras inspirados en la extravagancia infantil de esta nueva tendencia.

En la última semana de moda, personajes como Bob Esponja, Betty Boop y Minnie Mouse fueron algunas de las inspiraciones de los últimos desfiles de primavera-verano 2023, en donde marcas renombradas como Moschino y Thom Brown presentaron sus colecciones inspiradas en mucha fantasía y color. Loewe, por ejemplo compartió su colección Primavera/ verano 2023, basada en los tacos rojos de la delicada Minnie Mouse. Recientemente la marca de lujo Jimmy Choo, también lanzó su nueva colaboración exclusiva con el clásico anime de los años 90 “Pretty Guardian Sailor Moon”, la cual explora el mundo de la serie japonesa y nos presenta diversas prendas inspiradas en las aventuras de las Sailor Guardians.

La nueva colección cápsula de la marca busca defender los valores compartidos de individualidad audaz, utilizando imágenes que definen el espíritu de la época. Además, esta colección enmarca la influencia de la cultura pop a través del prisma de lujo y excelencia de la marca. En la página oficial de Jimmy Choo, Sandra Choi, directora creativa de la marca menciona que la colaboración “subraya nuestros valores compartidos no solo del empoderamiento femenino, sino también de la capacidad de la moda para inspirar la inclusión y la individualidad a través de la personalidad y la confianza en uno mismo” mencionó.

El 16 de febrero, la marca de moda MSCHIF, sorprendió al mundo con sus icónicas botas rojas, inspiradas en el dibujo Astro Boy, las cuales se volvieron virales en las redes, por tratarse de un producto totalmente llamativo e innovador. Asimismo, el lanzamiento de la marca generó algunas polémicas en las redes, ya que los internautas empezaron a cuestionar si se trataba de algo real o era una sátira de la industria fashion.

El cartooncore más allá de las pasarelas

Muchas celebridades internacionales se sumaron a la nueva tendencia de vestirse con prendas de dibujos animados. Recientemente en los Premios Grammys 2023, Harry Styles lució con un look de arlequín, compuesto por 250.000 cristales Swarovski. La actriz Shania Twain, también posó en la alfombra roja con un traje y sombrero de Harris Red, con proporciones exageradas.

La cantante Paloma Mami, en su última presentación en el Festival de Viña de Chile también enseñó su look haciendo eco a la estética japonesa y al anime. Por otro lado, el año pasado, la cantante Dua Lipa también presentó su look súper llamativo en sus redes: un vestido inspirado en el personaje Patricio de Bob Esponja y sus botas de Hello Kitty.