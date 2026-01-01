Cuando celebrar también significa cuidar

Experiencia WUF nace con un propósito claro: reducir el estrés de la rutina diaria y generar impacto social promoviendo la adopción responsable.Aquí, los protagonistas son los Wufs, pero la experiencia también está pensada para quienes participan. Celebrar tu cumpleaños en un albergue no solo es inolvidable, también es una oportunidad para conectar con una realidad distinta, desde el respeto, la empatía y la alegría compartida.

Durante la celebración, los participantes se integran al día a día del albergue y viven una experiencia diseñada para generar bienestar tanto en las personas como en los Wufs. Juegos, caricias, dinámicas en equipo y momentos de celebración se combinan para crear recuerdos que van mucho más allá de una fiesta tradicional.

Así se vive una Experiencia WUF

Cada experiencia está cuidadosamente diseñada para que sea completa, divertida y segura. Las actividades incluyen:

Bienvenida especial

Recorrido por el albergue y presentación de los Wufs

Espacios de conexión con los Wufs: caricias, juegos y tiempo compartido

Dinámicas en equipo acompañadas por un payasito

Bocaditos, piñata y cajita sorpresa para cada colaborador

Sorteo final con premios

Todo se desarrolla en un entorno controlado, pensado para el bienestar de los Wufs y la comodidad de los participantes.

Los pequeños detalles también cuentan historias. Los regalitos, las sorpresas y los momentos compartidos reflejan el amor con el que se vive esta celebración, pensada para generar sonrisas y reforzar el vínculo entre las personas y los Wufs.

Una mañana inolvidable… para todos

Tu equipo vivirá una mañana diferente en uno de nuestros albergues, rodeado de juegos, sonrisas y colitas que no dejan de moverse.

La experiencia tiene un aforo máximo de 10 personas, lo que permite una interacción cercana y significativa, y además será cubierta por stories en @somoswuf , para que el mensaje llegue a más personas.

Esta Experiencia WUF es para ti

Si cumples años este mes, ven a celebrarlo con nosotros.

Si buscas una actividad distinta para tu equipo.

Si quieres vivir una experiencia con impacto real.

¡Experiencia WUF es para ti!

Las celebraciones de cumpleaños en Experiencia WUF se viven a través del juego, la risa y el tiempo compartido. Las dinámicas grupales crean un ambiente divertido donde las personas se conectan entre sí y con los Wufs, transformando la mañana en un espacio de alegría auténtica. / Memedelgadillo

Si eres una empresa, colegio, instituto o tienes un grupo solidario, esta experiencia puede realizarse con personas que cumplen años en el mismo mes, permitiéndoles celebrar juntos en un entorno lleno de alegría, aprendizaje y conexión con los Wufs. Si quieres vivir esta experiencia, escríbenos a fiorella.melendez@wuf.pe o al link de whatsapp: https://wa.link/zhllag

Celebrar puede ser mucho más que soplar velas. A veces, también puede ser acompañar, conectar y transformar vidas.