Cuando celebrar también significa cuidar
Experiencia WUF nace con un propósito claro: reducir el estrés de la rutina diaria y generar impacto social promoviendo la adopción responsable.Aquí, los protagonistas son los Wufs, pero la experiencia también está pensada para quienes participan. Celebrar tu cumpleaños en un albergue no solo es inolvidable, también es una oportunidad para conectar con una realidad distinta, desde el respeto, la empatía y la alegría compartida.
Durante la celebración, los participantes se integran al día a día del albergue y viven una experiencia diseñada para generar bienestar tanto en las personas como en los Wufs. Juegos, caricias, dinámicas en equipo y momentos de celebración se combinan para crear recuerdos que van mucho más allá de una fiesta tradicional.
Así se vive una Experiencia WUF
Cada experiencia está cuidadosamente diseñada para que sea completa, divertida y segura. Las actividades incluyen:
- Bienvenida especial
- Recorrido por el albergue y presentación de los Wufs
- Espacios de conexión con los Wufs: caricias, juegos y tiempo compartido
- Dinámicas en equipo acompañadas por un payasito
- Bocaditos, piñata y cajita sorpresa para cada colaborador
- Sorteo final con premios
Todo se desarrolla en un entorno controlado, pensado para el bienestar de los Wufs y la comodidad de los participantes.
Una mañana inolvidable… para todos
Tu equipo vivirá una mañana diferente en uno de nuestros albergues, rodeado de juegos, sonrisas y colitas que no dejan de moverse.
La experiencia tiene un aforo máximo de 10 personas, lo que permite una interacción cercana y significativa, y además será cubierta por stories en @somoswuf, para que el mensaje llegue a más personas.
Esta Experiencia WUF es para ti
- Si cumples años este mes, ven a celebrarlo con nosotros.
- Si buscas una actividad distinta para tu equipo.
- Si quieres vivir una experiencia con impacto real.
¡Experiencia WUF es para ti!
Si eres una empresa, colegio, instituto o tienes un grupo solidario, esta experiencia puede realizarse con personas que cumplen años en el mismo mes, permitiéndoles celebrar juntos en un entorno lleno de alegría, aprendizaje y conexión con los Wufs. Si quieres vivir esta experiencia, escríbenos a fiorella.melendez@wuf.pe o al link de whatsapp: https://wa.link/zhllag
Celebrar puede ser mucho más que soplar velas. A veces, también puede ser acompañar, conectar y transformar vidas.