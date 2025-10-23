En cada rescate, detrás de los ladridos felices y los finales felices, hay un grupo de personas dispuestas a mover el corazón y también las ruedas. Por eso, WUF lanza una convocatoria especial para voluntarios con auto o camioneta, que deseen sumarse como parte del equipo de transporte solidario.

El transporte es uno de los pilares menos visibles, pero más importantes dentro de las acciones que realiza la organización. Sin movilidad, los alimentos no llegan a los albergues, los perritos no pueden encontrarse con sus nuevas familias y los equipos no logran instalarse en las ferias o campañas donde se promueve la adopción. Cada trayecto cuenta, y cada voluntario hace posible que esa cadena de ayuda siga funcionando.

“Muchas veces tenemos donaciones listas o adopciones programadas, pero lo que más necesitamos es cómo trasladar todo. Contar con voluntarios que puedan ayudarnos en movilidad marca una gran diferencia”, explica Sebastián De Los Santos, Líder de ayuda.

Tres formas de apoyar desde tu auto

La convocatoria está abierta para personas con auto o camioneta, dispuestas a colaborar en alguno de estos tres tipos de transporte:

Recojo y entrega de donaciones:

Los voluntarios podrán apoyar trasladando alimentos, medicinas, mantas y otros insumos desde distintos puntos de acopio hacia los albergues aliados donde residen decenas de perritos rescatados.

Traslado de perritos adoptados:

Es uno de los momentos más emocionantes del proceso: acompañar al equipo en el traslado de los wufs hacia su nuevo hogar. Cada perrito viaja junto a un representante del equipo y recibe su kit de adopción, marcando el inicio de una nueva historia.

Apoyo en eventos y campañas:

Los voluntarios también pueden colaborar trasladando materiales, productos o estructuras del stand en ferias, activaciones o campañas de adopción, donde la WUF promueve la tenencia responsable y la importancia del rescate animal.

Voluntarios con auto o camioneta hacen posible que las donaciones lleguen a los albergues y perritos rescatados reciban ayuda a tiempo.

Más que un viaje: una experiencia transformadora

Quienes se unan a esta iniciativa recibirán un certificado de voluntariado, reconocimiento por su apoyo y, sobre todo, la satisfacción de ser parte directa de las historias que cambian vidas.

No es necesario contar con una van; basta con tener auto o camioneta y la disposición de colaborar algunas horas al mes. Los traslados se coordinan con anticipación según la disponibilidad del voluntario, priorizando rutas seguras y horarios flexibles.

WUF resalta que el transporte no solo permite mover recursos, sino esperanza. Cada recorrido es una oportunidad para conectar a más personas con la causa y demostrar que ayudar no siempre implica grandes acciones, sino pequeños gestos que, sumados, logran un impacto inmenso.

¿Te animas a sumarte?

Si tienes auto o camioneta y quieres formar parte de esta red solidaria, completá el formulario de voluntariado o escribenos a equipo@wuf.pe para más información.

Cada kilómetro que recorras puede acercar a un perrito a su nueva vida. 🐾