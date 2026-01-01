En los últimos años, el sobrepeso en perros y gatos se ha convertido en una de las afecciones más frecuentes, especialmente en animales que viven en entornos urbanos. Sin embargo, a diferencia de otras enfermedades, rara vez genera una alarma inmediata. El aumento de peso suele ser gradual y se confunde con una vida tranquila, el paso del tiempo o incluso con una apariencia “saludable”.

Frases como “solo está un poco rellenito” o “así se ve mejor” reflejan una percepción que minimiza el impacto real del exceso de peso. El problema es que, cuando las consecuencias se hacen visibles, el sobrepeso ya suele estar avanzado y acompañado de otros trastornos de salud.

Cambios físicos que alertan sobre el exceso de peso

El cuerpo de una mascota sana mantiene proporciones definidas. Al acariciarla, las costillas deberían sentirse con facilidad, sin necesidad de presionar. Cuando esto deja de ocurrir y el cuerpo se percibe duro, redondeado o sin definición, puede tratarse de una acumulación excesiva de grasa.

La forma del cuerpo también ofrece información clave. Vista desde arriba, una mascota con peso saludable presenta una ligera cintura detrás de las costillas. En animales con sobrepeso, esta forma desaparece y el cuerpo adquiere un contorno más uniforme. En muchos perros, especialmente adultos o esterilizados, el abdomen puede comenzar a colgar, lo que indica un desequilibrio en su condición corporal.

El comportamiento también cambia

El sobrepeso no solo se nota en el cuerpo, sino también en la forma de moverse y relacionarse con el entorno. Muchas mascotas con exceso de peso muestran menos interés por el juego y el ejercicio. En los perros, esto puede verse durante los paseos, cuando se cansan más rápido, se detienen con frecuencia o jadean en exceso.

En los gatos, las señales pueden ser más sutiles. Un gato con sobrepeso suele moverse menos, evita saltar o trepar y puede pasar más tiempo descansando. Uno de los signos más claros es la dificultad para acicalarse: cuando el peso limita su movilidad, ciertas zonas del cuerpo quedan sin limpiar, afectando su higiene y bienestar general.

Más allá de la apariencia: las consecuencias para la salud

El exceso de peso no es un tema estético. Está directamente relacionado con enfermedades que impactan seriamente la calidad de vida de perros y gatos. La sobrecarga de grasa corporal ejerce presión sobre las articulaciones, el corazón y los órganos internos, aumentando el riesgo de diabetes, problemas cardíacos, afecciones respiratorias y dolor articular crónico.

Además, las mascotas con sobrepeso suelen tener menor resistencia física y menor disposición al movimiento, lo que genera un círculo difícil de romper. Menos actividad lleva a mayor aumento de peso y, con el tiempo, a un deterioro progresivo de la salud. Diversos estudios han demostrado que mantener un peso saludable puede alargar la expectativa de vida y mejorar significativamente el bienestar general.

La actividad diaria, adaptada a las necesidades de cada perro y gato, es clave para mantener un peso saludable y mejorar su bienestar físico y emocional. (Imagen generada por IA)

Cómo actuar a tiempo y de forma responsable

Reconocer que una mascota ha ganado peso no es una falla, sino una oportunidad para intervenir a tiempo. El primer paso siempre debe ser una consulta veterinaria, ya que cada animal tiene un peso ideal distinto según su edad, raza, tamaño, nivel de actividad y estado de salud.

A partir de ahí, la alimentación cumple un rol central. Las porciones excesivas, los premios frecuentes y las sobras de comida humana suelen ser los principales responsables del aumento de peso. Ajustar cantidades, respetar horarios y ofrecer un alimento adecuado a cada etapa de la vida puede generar cambios positivos en poco tiempo.

El movimiento también es fundamental. No se trata de exigir de más, sino de incorporar actividad física de forma progresiva y constante. Paseos diarios, juegos adaptados y estímulos que fomenten el movimiento ayudan no solo a controlar el peso, sino también a mejorar el estado emocional de las mascotas.

Cuidar el peso también es un acto de amor

Mantener a un perro o un gato en un peso saludable es parte esencial de la tenencia responsable. Observar, informarse y actuar a tiempo puede prevenir enfermedades y asegurarles una vida más larga, activa y feliz. Cada decisión diaria, por pequeña que parezca, tiene un impacto directo en su bienestar.

En WUF creemos que el cuidado integral comienza en casa. Promovemos la prevención, la información y el compromiso responsable como pilares para transformar la vida de perros y gatos. Si estás pensando en adoptar o ya convives con una mascota, súmate a nuestra misión y ayúdanos a construir un futuro más saludable para ellos.

También puedes seguirnos en @somoswuf, para conocer más noticias, iniciativas y proyectos sobre bienestar animal o puedes ser parte del cambio adoptando un Wuf o miau en www.wuf.pe/adopta