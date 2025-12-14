Wufathon 4K powered by El Comercio: Cómo correr con tu perrito puede ayudar a otros perritos

¿Alguna vez has corrido con tu perrito? Hoy fue la Wufathon 4K powered by El Comercio en Barranco, una carrera benéfica que dona todo lo recaudado directamente a la fundación WUF, comprometida con mejorar la calidad de vida de perritos sin hogar, rescatándolos y buscándoles una familia. He visitado el albergue de WUF y realmente tienen muchísimos perritos esperando una oportunidad.

Yo no tengo perrito, pero hace unos meses rescaté a uno en la Playa Márquez, una de las playas más contaminadas del Perú.

Yanira Dávila | Entre Runners

Era un cachorrito despeinado, sucio y lleno de pulgas, caminando entre la basura. Fue imposible dejarlo ahí. Simplemente no podía. Lo cargué y lo subí al bus con el que había llegado y nos fuimos directo a la veterinaria: baño medicado, análisis de sangre, desparasitación, sus primeras vacunas… y listo para ser adoptado.

Corriendo con Milaneso

Estoy resumiendo la historia porque este no es un post sobre adopción —o mejor dicho, sobre la labor de una rescatista independiente, o quizá sea más preciso decir, de una persona que no es indiferente ante el abandono animal— sino sobre una carrera muy bonita donde puedes correr con tu mascota.

Milaneso tuvo suerte —así le puse apenas lo rescaté—. Rápidamente varias personas preguntaron por él y finalmente lo di en adopción a una de mis mejores amigas del colegio. Fue perfecto, porque puedo visitarlo siempre e incluso llevarlo a carreras, como sucedió hoy.

