Cómo actua la dopamina realmente en nuestro cerebro

Nuestro cerebro es una herramienta increíblemente útil. Pero parece que algo falla en nuestra relación con él.

Como seres humanos, a menudo sentimos que estamos en guerra con nosotros mismos.

Queremos lo que no podemos tener y no queremos lo que necesitamos.

Nos volvemos adictos a cosas malas y perdemos el interés en las buenas.

Rumiamos, nos obsesionamos, explotamos, nos arrepentimos.

Es como si siempre estuviéramos intentando alcanzar una versión más plena, mejor, más completa y natural de nuestras vidas, y nunca lo lográramos del todo.

¿Por qué estamos tan desalineados con nuestro propio cerebro?

Resulta que gran parte de ello tiene que ver con un neurotransmisor especial, pero a menudo incomprendido, llamado dopamina.

La dopamina es la principal herramienta que nuestro cuerpo utiliza para impulsarnos a buscar más.

La tentación es suponer que nuestras vidas como humanos modernos son antinaturales, impidiéndonos alcanzar una felicidad primigenia que presumiblemente compartían nuestros antepasados.

Los hombres de las cavernas no tenían papas fritas, así que no tenían que preocuparse por la obesidad ni obligarse a ir al gimnasio.

Pasaban sus días plácidamente caminando por el bosque recolectando frutos secos y bayas con mucha fibra.

No tenían dinero, ni trabajo, ni matrimonio, ni religión, ni drogas, así que no había desigualdad, ni violencia, ni celos, ni jerarquía, ni adicción.

Fue solo cuando abandonamos este paraíso de cazadores-recolectores por las tentaciones de la agricultura y la civilización que nuestras vidas se volvieron tan discordantes con nuestras necesidades biológicas.

Por supuesto, esta visión de un pasado despreocupado no es cierta.

No sabemos mucho sobre la psicología de nuestros antepasados ​​cazadores-recolectores, pero de una cosa podemos estar seguros: eran tan gruñones e inquietos como nosotros.

Nuestra frustración con la vida no es nada nuevo.

De hecho, está ahí por diseño, un diseño que se remonta mucho más allá de la civilización, incluso más allá de la especie humana.

Es este diseño el que nos mantiene perpetuamente irritados, tentándonos, incitándonos, como una voz de un pasado antiguo y animal que nos susurra al oído: hay más en la vida de lo que tienes.

No estamos hechos para sentirnos satisfechos con lo que tenemos. Estamos hechos para buscar más.

Para entender por qué, necesitamos analizar cómo dos partes de nuestro cerebro —la corteza cerebral y el sistema de recompensa, incluida la dopamina— nos impulsan en diferentes direcciones.

La corteza cerebral es la máquina universal de comprensión de nuestro cerebro.

Construye un modelo de la realidad y luego intenta alinearlo con el mundo exterior, o viceversa, alinear el mundo exterior con el modelo.

Lo que busca no es un análisis preciso, sino la máxima concordancia entre la realidad y las expectativas, por cualquier medio necesario.

Existe un problema aparente con esta fuerza impulsora hacia la máxima concordancia, a veces denominado “el problema del cuarto oscuro”.

Si todo lo que la corteza busca es coherencia interna, cabría pensar que la forma más sencilla de lograrlo sería refugiarse en un rincón de una habitación a oscuras: al eliminar toda entrada sensorial, nada necesita explicación ni modificación.

Evidentemente, el mecanismo está incompleto: debe haber algo que impulse a la corteza a salir del cuarto oscuro de la inexperiencia y adentrarse en el mundo de la novedad, las sorpresas, las metas y los logros.

Y, de hecho, existe otro módulo cerebral cuya esencia es orquestar precisamente este impulso.

Se llama sistema de recompensa, y la dopamina es la principal herramienta que utiliza para guiar nuestras decisiones y motivaciones, una herramienta a la vez maravillosamente ingeniosa y terriblemente perversa.

La dopamina es lo que nos impulsa a seguir adelante.

Cualquier acción que realicemos más allá de los reflejos básicos, como masticar la comida cuando se introduce en la boca, está motivada por la dopamina.

Para comprender lo que esto significa, es útil observar lo que sucede cuando no hay dopamina.

Una misteriosa enfermedad llamada encefalitis letárgica, que se extendió por todo el mundo entre 1915 y 1926, presenta un caso de estudio aterrador.

Probablemente fue una complicación de una infección de garganta común que, en una pequeña fracción de pacientes, provocó que su propio sistema inmunitario atacara el cerebro, sumiéndolos en un estado de letargo o sopor, no exactamente un coma, sino lo que parecía más bien una vigilia sin respuesta.

Algunos pacientes ocasionalmente pronunciaban una o dos palabras; algunos atrapaban una pelota si se la lanzaban; masticaban la comida si se la ponían en la boca, pero nunca la buscaban por sí mismos.

Hoy sabemos que esta afección afectaba específicamente a la región cerebral llamada sustancia negra, uno de los pocos lugares del cerebro que produce dopamina.

Una de las pacientes era una joven y rica socialité neoyorquina, conocida posteriormente con el seudónimo de Rose R., quien, en 1926, se durmió y tuvo una pesadilla en la que estaba encerrada en un castillo inexpugnable.

La pesadilla continuó, ininterrumpidamente, durante 43 años.

Oliver Sacks, entonces un joven neurólogo neoyorquino, se hizo cargo de unos 80 pacientes con encefalitis letárgica, incluida Rose R., en el hospital Mt. Carmel en el Bronx en 1969.

Observó que algunos de sus síntomas se parecían a una versión extrema de otra enfermedad, el Parkinson, y decidió probar con un medicamento llamado L-DOPA, un nuevo tratamiento prometedor.

A los pocos días de comenzar el tratamiento, los pacientes, incluida Rose R., despertaron, se pusieron de pie y comenzaron a caminar, entablando conversaciones con el personal del hospital, que estaba estupefacto.

Para sorpresa de Sacks, el despertar duró poco.

En el caso de Rose, duró aproximadamente un mes.

Algunos pacientes resistieron más tiempo, pero finalmente su estado se deterioró inevitablemente.

No fue hasta 1979, otros 10 años después, que Rose se atragantó con un trozo de comida y su pesadilla terminó.

La L-DOPA, el medicamento que Sacks utilizó para devolver temporalmente a Rose R. a la vida, es un precursor de la dopamina.

Aunque Sacks no comprendió el mecanismo en ese momento, investigaciones posteriores sobre la encefalitis letárgica nos permiten inferir lo que probablemente le estaba sucediendo a Rose R.

Si bien la mayor parte de su sustancia negra, la región cerebral productora de dopamina, estaba muerta, aún conservaba algunas neuronas.

Estas neuronas restantes pudieron convertir la L-DOPA en dopamina, y el cerebro de Rose, privado de ella durante décadas e hipersensible a la más mínima cantidad, respondió con una explosión dramática de actividad: un fugaz despertar.

Pero luego el cerebro se recalibró y esa pequeña cantidad de dopamina resultó insuficiente para una vida normal.

Básicamente, la encefalitis letárgica muestra lo que sucede cuando el cerebro se queda sin dopamina: se paraliza.

Y no solo eso. Lo sume en un estado de inacción y falta de experiencia en el que no siente la necesidad de hacer absolutamente nada.

Todo lo que hacemos, más allá de los reflejos básicos, como masticar la comida cuando la tenemos en la boca, está motivado por la dopamina.

Todos estaríamos en ese estado de inacción si no fuera por las constantes infusiones de esta sustancia química en nuestro cerebro.

En cambio, anhelamos pasar cada momento de nuestra vida en constante actividad.

Todo esto se debe a la dopamina.

Entonces, debe ser culpa de la dopamina que pasemos cada día luchando contra nosotros mismos y siempre queramos hacer lo incorrecto.

Si su función es motivarnos, ¿por qué lo hace tan mal?

Para responder a esto, necesitamos analizar qué hace exactamente la dopamina.

La forma más básica de entender la dopamina es como una “sustancia química del placer”.

Esta explicación es útil como primera aproximación, pero es incorrecta.

El problema es que la dopamina en realidad no causa placer.

Si tienes un amigo que toma Adderall (un medicamento utilizado para tratar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad que actúa liberando la dopamina disponible de las neuronas productoras de dopamina), te dirá que las pastillas lo hacen estar más concentrado, más productivo y lo ponen “en la zona”, pero no producen euforia.

Los estudios con ratas muestran lo mismo: una inyección de anfetamina (el mismo tipo de droga que el Adderall) las hace trabajar más duro para obtener recompensas, pero no aumenta su disfrute, según las expresiones faciales y los movimientos de las patas asociados con reacciones positivas y negativas.

Estudios realizados en ratas indican que la liberación de dopamina se relaciona más con la sorpresa que con la obtención de la recompensa en sí.

Una perspectiva similar, aunque ligeramente más sofisticada, es que la dopamina es una sustancia química que indica “haz más de eso”.

No se trata de placer, sino de memoria.

Ayuda al cerebro a recordar qué acciones condujeron al éxito.

Dondequiera que se libera dopamina, los recuerdos se almacenan mejor, como si la dopamina le dijera al cerebro: “En el futuro, haz más de lo que acabas de hacer”.

El ejemplo más claro de esto se observa en la adquisición de habilidades, que ocurre en una región del cerebro llamada ganglios basales.

Cuando alguien aprende a bailar, por ejemplo, la dopamina selecciona los movimientos de baile exitosos y los conserva como un conjunto, una combinación unificada que se puede activar de una sola vez, directamente desde los ganglios basales, sin que la corteza tenga que pensar en cada movimiento.

Un bailarín experimentado solo necesita iniciar esta combinación pensando en el contexto (un momento particular de la canción) y la secuencia se desarrolla automáticamente, sin control consciente.

A esto lo llamamos “memoria muscular”; de hecho, es memoria de los ganglios basales, almacenada mediante señales de dopamina que optimizan gradualmente las combinaciones de movimientos exitosas.

La lógica de “haz más de eso” se extiende a otras áreas del cerebro que reciben dopamina, incluida la corteza cerebral.

La dopamina se libera después de haber logrado algo con éxito; fortalece las neuronas y las conexiones entre ellas que condujeron al éxito; volvemos a esas neuronas y a esas conexiones una y otra vez.

En la corteza, esto podría significar volver no solo a las neuronas que ejecutan una acción, sino también a las neuronas que piensan en ella, por lo que “haz más de eso” también se aplica a los pensamientos, si los consideramos exitosos.

Si tienes una idea que de repente ilumina un problema, por ejemplo, recibirás una descarga de dopamina y las neuronas involucradas en esa idea solidificarán sus conexiones.

La próxima vez, la idea surgirá de forma más natural.

Si una frase de una canción te conmueve, recibirás una descarga de dopamina y te despertarás a la mañana siguiente con esa melodía pegada en la cabeza.

Según esta explicación, la dopamina nos ayuda a seleccionar las mejores acciones y pensamientos para lograr objetivos específicos. “Haz más de eso”, le dice al resto del cerebro cuando se logra un objetivo.

Sin embargo, hay una particularidad: el éxito no siempre resulta en dopamina.

En realidad, lo que provoca una descarga de dopamina no es cualquier éxito, sino el éxito inesperado.

Experimentos en monos y ratas demuestran que la liberación de dopamina no se corresponde tanto con la obtención de la recompensa en sí, sino con la sorpresa: cuanto más inesperado es el éxito, mayor es la liberación de dopamina.

Esto cambia considerablemente la lógica de “haz más de eso”: implica que la dopamina es más bien una sustancia química que indica “mejor de lo esperado”, mientras que su disminución significa “peor de lo esperado”.

Esta es una explicación más matizada de la función de la dopamina que la simple idea de “haz más de eso” o “sustancia química del placer”.

Pero nos lleva de nuevo al problema de la habitación oscura.

¿Quién decide qué es lo esperado y si lo que está sucediendo en este momento es mejor o peor que eso? La corteza cerebral.

Ninguna otra región del cerebro tiene suficiente información para comprender, por ejemplo, qué es el dinero, y el dinero es una fuente confiable de dopamina en el cerebro humano.

Por lo tanto, es la corteza la que debe informar al sistema de recompensa sobre un éxito inesperado y, en respuesta, recibir dopamina.

Pero ¿acaso el único objetivo de la corteza no era alinear la realidad con las expectativas y estar satisfecha siempre que no hubiera discrepancias?

¿Qué motiva entonces a la corteza a estimularse con estas infusiones de dopamina?

Es el problema de la habitación oscura de nuevo.

Una vez que se le niega a la dopamina su esencial “capacidad de generar placer”, deja de estar claro por qué nos sentimos atraídos por las cosas que la producen, o por qué nos sentimos atraídos por algo en absoluto.

Esta sigue siendo un área activa de investigación y, en mi opinión, la relación precisa entre la corteza cerebral y la dopamina es una de las mayores incógnitas sin resolver en toda la neurociencia.

Así es como lo entiendo yo, aunque en el futuro podría demostrarse que estoy equivocado.

Podría ser más acertado considerar la dopamina como una señal imperativa que nos indica que debemos "resolver esto", aunque se necesita más investigación para confirmarlo.

En realidad, lo que la corteza cerebral busca es minimizar la dopamina, al igual que busca minimizar toda su actividad.

Pero, irónicamente, recibe dopamina cada vez que identifica una situación que considera inesperadamente exitosa: ¡así es como funciona el sistema!

En lugar de considerar este impulso de dopamina en la corteza como una señal positiva y placentera, creo que tiene más sentido considerarlo como una señal imperativa: descifra esto.

Para la corteza, “descifrar” significa alinear la realidad con las expectativas, y esto se puede lograr cambiando la realidad o cambiando las expectativas.

Supongo que la dopamina debe inclinar la balanza hacia el cambio de la realidad, impulsándonos a actuar en lugar de aceptar el estado actual de las cosas.

Sin embargo, al momento de escribir esto, no conozco ninguna investigación que demuestre definitivamente que esto sea así.

Considerar la dopamina como una sustancia química que nos impulsa a “descifrar” explica los efectos de las anfetaminas en los humanos y la deficiencia de dopamina en los roedores.

Explica por qué el Adderall puede crear “visión de túnel” en pacientes humanos.

Explica por qué las personas con bajos niveles de dopamina experimentan falta de motivación.

También explica nuestra fascinante obsesión con la incertidumbre.

Y esto no es exclusivo de los humanos.

Se realizaron estudios sobre este tema con palomas, pero desde entonces se han replicado con otros animales.

Se les da a estas palomas un botón para picotear y una recompensa como resultado.

Luego se comienza a cambiar el número de picotazos necesarios para obtener la recompensa.

Cuantos más picotazos se requieren (por ejemplo, 50 o 100 picotazos por recompensa), más fatigadas parecen las palomas después de completar la tarea y más reacias se muestran a seguir picoteando.

Pero si el número es impredecible, las palomas no se detienen.

Continúan picoteando una y otra vez de forma obsesiva, independientemente de cuántas veces reciban la recompensa.

Lo que las motiva no es la recompensa en sí, sino un patrón que aún no han descifrado.

Y la cosa se pone aún mejor.

Supongamos que tomamos algunas palomas, las ponemos en una jaula e instalamos un botón, pero esta vez simplemente les damos la recompensa en momentos aleatorios, independientemente de si picotean o no.

Pronto, algunas de las palomas comienzan a picotear el botón.

Con el tiempo, todas lo hacen.

Todos se esfuerzan por encontrar un patrón cuando no hay ninguno que encontrar, y entonces lo inventan, convenciéndose gradualmente de que son ellas quienes provocan la recompensa.

Todo esto puede sonar dolorosamente familiar.

Precisamente por eso el juego y las redes sociales son tan adictivos: no solo por las recompensas monetarias o sociales, sino por su imprevisibilidad.

Nunca se sabe qué foto de Instagram recibirá muchos me gusta o qué video de TikTok se hará viral.

Los casinos y las redes sociales amplifican esta imprevisibilidad al entregar las recompensas en momentos aleatorios; sin duda, conocen bien estos experimentos con palomas.

Imaginen cómo se sentirían si todos sus “me gusta” llegaran juntos, una vez por semana, a una hora determinada.

Probablemente llegarían a temer ese día: rara vez se sentiría mejor de lo esperado y, en la mayoría de los casos, peor.

Visto de esta manera, empieza a quedar claro por qué parecemos tan desalineados con nuestras motivaciones, hagamos lo que hagamos.

La dopamina no clasifica el mundo en “bueno” y “malo”.

Eso sería fácil: simplemente haz las cosas “buenas”, evita las “malas” y mantente siempre motivado.

En cambio, la dopamina señala un éxito inesperado —sea lo que sea que eso signifique para nosotros— y nos dice: “Descifra esto para que siempre tengas este éxito y ya no te sorprenda”.

Eso puede sonar deprimente.

Si eso es lo que la dopamina le dice realmente a nuestro cerebro, entonces, hagamos lo que hagamos, a la larga siempre terminaremos aburridos e insatisfechos, y ese es el objetivo.

Pero hay una mejor manera de verlo.

El miedo al aburrimiento, el fantasma de la insatisfacción, es lo que nos impulsa a hacer cosas nuevas.

Y las cosas nuevas son una forma de encontrar sorpresas inesperadas: esas raras e impredecibles migajas de alegría que hacen que nuestras vidas valgan la pena.

También es un sistema brillante, en lo que respecta a su valor evolutivo.

Imaginemos dos animales: uno que está perfectamente contento con lo que tiene y otro que se aburre fácilmente y busca constantemente más.

¿Qué animal tiene más probabilidades de sobrevivir a largo plazo?

La dopamina es una apuesta por el inevitable cambio futuro.

La evolución favorece a los inquietos, a los insatisfechos, a los que anhelan la novedad y están atormentados por visiones de algo más, porque eso les impide conformarse y, en última instancia, garantiza su mayor éxito.

En cuanto a la tranquilidad, bueno, se puede vivir sin ella.