Generalmente, muchas personas tiene como costumbre utilizar el celular antes de dormir, ya sea para revisar las redes sociales, conversar con las amistades o simplemente para navegar en el internet. Sin embargo, más allá de la diversión o pasatiempo, esto podría resultar perjudicial para la salud en el futuro si se mantiene el dispositivo móvil muy cerca de la cabeza durante la noche. Y es que, importantes especialistas han advertido que el cerebro no se regenera, lo que afectaría el descanso profundo. Frente a esta situación, varios se han cuestionado sobre las causas que podrían provocar estas afecciones en la salud. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS DE DORMIR JUNTO AL CELULAR?

La exposición prolongada a la luz azul emitida por dispositivos electrónicos, como smartphones, tablets y computadoras portátiles, genera preocupación por sus posibles efectos en la salud ocular y en el cerebro a largo plazo. Esto se debe a que este tipo de luz puede dañar la retina, la capa sensible ubicada en la parte posterior del ojo. Uno de los principales riesgos asociados a esta exposición es la degeneración macular, que deteriora la visión central necesaria para actividades cotidianas como leer, conducir y reconocer rostros.

Cabe señalar que, en ambientes oscuros, las pupilas tienden a dilatarse para captar más luz. Por ello, al usar dispositivos electrónicos en estas condiciones, permiten el ingreso de una mayor cantidad de luz azul, lo que incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades oculares. Además, este tipo de luz puede afectar el ciclo del sueño, ya que interfiere con la producción de melatonina, la hormona que regula el ritmo sueño-vigilia. Por lo tanto, en consecuencia, puede dificultar la conciliación del sueño y reducir su calidad una vez que se logra dormir.

¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE NO TEÑIRSE LAS CANAS, SEGÚN LA PSICOLOGÍA?

Para muchas personas ver una cana puede parecer impactante y que lo relacionan en seguida con la edad. Si bien esto podría ser uno de los factores, lo cierto es que también implica temas de salud, genética o deficiencias nutricionales. Para la biología, el cabello blanco surge cuando los melanocitos, consideradas las células que producen melanina, reducen su actividad o desaparecen con el paso del tiempo. Así, este pigmento es el responsable del color no solo del cabello, sino también de la piel y los ojos. De esta manera, algunas personas lo toman como un desafío emocional que la lleva a una nueva fase de su vida, conforme comparte El Español.

Es así que, para Becca Levy, docente de Psicología en la Universidad de Yale, el hecho de tener canas se ha convertido en un tabú en la sociedad, tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, indicó que aquellos que aceptan este proceso pueden vivir más años y tener una buena calidad de vida, siendo más auténticos y empoderados. Es decir, quienes se libren de la presión social y dejen de teñirse el cabello llevaría a muchos beneficios para la salud, como tener mayor autoestima, menos estrés y disfrutar de la vida. Por su parte, según el European Institute for Gender Equality, el 64 % de las mujeres europeas han decidido lucirlas de forma natural, argumentando que esta elección ha fortalecido su seguridad y confianza personal.