Escuchar
(2 min)
En total, plataformas como Snapchat, Facebook, Instagram y TikTok han bloqueado unas 4,7 millones de cuentas de menores de 16 años. (Foto: Saeed KHAN / AFP)

En total, plataformas como Snapchat, Facebook, Instagram y TikTok han bloqueado unas 4,7 millones de cuentas de menores de 16 años. (Foto: Saeed KHAN / AFP)

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En total, plataformas como Snapchat, Facebook, Instagram y TikTok han bloqueado unas 4,7 millones de cuentas de menores de 16 años. (Foto: Saeed KHAN / AFP)
En total, plataformas como Snapchat, Facebook, Instagram y TikTok han bloqueado unas 4,7 millones de cuentas de menores de 16 años. (Foto: Saeed KHAN / AFP)
/ SAEED KHAN
Por Agencia AFP

Snapchat bloqueó 415.000 cuentas en virtud de la prohibición de redes sociales para menores de 16 años en Australia, informó la empresa el lunes, pero advirtió que algunos jóvenes podrían estar eludiendo la tecnología de verificación de edad.

TE PUEDE INTERESAR

Snapchat bloquea 415.000 cuentas de menores de 16 años en Australia
Redes Sociales

Snapchat bloquea 415.000 cuentas de menores de 16 años en Australia

X señalará las publicaciones que utilizan imágenes falsas o editadas con nuevas etiquetas de advertencia
Redes Sociales

X señalará las publicaciones que utilizan imágenes falsas o editadas con nuevas etiquetas de advertencia

La red social UpScrolled se dispara en popularidad en EE.UU. ante denuncias de censura en TikTok
Redes Sociales

La red social UpScrolled se dispara en popularidad en EE.UU. ante denuncias de censura en TikTok

El ‘influencer’ estadounidense IShowSpeed muestra “otra” África durante su gira
Streamers

El ‘influencer’ estadounidense IShowSpeed muestra “otra” África durante su gira