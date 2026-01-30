Escuchar
(2 min)
El youtuber y streamer estadounidense Darren Jason Watkins Jr., más conocido como IShowSpeed (C), transmite a sus seguidores durante un evento en el Admiralty Mall de Lagos el 21 de enero de 2026. (Foto: TOYIN ADEDOKUN / AFP)

El youtuber y streamer estadounidense Darren Jason Watkins Jr., más conocido como IShowSpeed (C), transmite a sus seguidores durante un evento en el Admiralty Mall de Lagos el 21 de enero de 2026. (Foto: TOYIN ADEDOKUN / AFP)

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El youtuber y streamer estadounidense Darren Jason Watkins Jr., más conocido como IShowSpeed (C), transmite a sus seguidores durante un evento en el Admiralty Mall de Lagos el 21 de enero de 2026. (Foto: TOYIN ADEDOKUN / AFP)
El youtuber y streamer estadounidense Darren Jason Watkins Jr., más conocido como IShowSpeed (C), transmite a sus seguidores durante un evento en el Admiralty Mall de Lagos el 21 de enero de 2026. (Foto: TOYIN ADEDOKUN / AFP)
/ TOYIN ADEDOKUN
Por Agencia AFP

IShowSpeed, un ‘influencer’ afroestadounidense de 21 años, hizo una carrera contra un gatopardo, brincó con guerreros masái y atrajo a miles de personas durante una gira por África en la que también echó por tierra varios clichés sobre el continente.

TE PUEDE INTERESAR

El ‘influencer’ estadounidense IShowSpeed muestra “otra” África durante su gira
Streamers

El ‘influencer’ estadounidense IShowSpeed muestra “otra” África durante su gira

Ibai visitó a streamer peruano de Ventanilla y quedó admirado por su ‘set de grabación’ casero: “Es uno de los más extraños del mundo”
Actualidad

Ibai visitó a streamer peruano de Ventanilla y quedó admirado por su ‘set de grabación’ casero: “Es uno de los más extraños del mundo”

Cómo se logró esta impresionante imagen de un hombre en caída libre frente al Sol
Actualidad

Cómo se logró esta impresionante imagen de un hombre en caída libre frente al Sol

YouTube lanza función de doblaje con audio multilingüe
Actualidad

YouTube lanza función de doblaje con audio multilingüe