Ibai Llanos es el youtuber español de moda. Tras llegar a Perú, lo primero que hizo fue visitar a un streamer peruano que se encuentra en Ventanilla, y quedó sorprendido por su lugar de grabación, mejor conocido como setup.

En un video que compartió por sus redes sociales muestra su visita a Koirandoshil. Indicó que “es una de las historias más increíbles en cuanto a creación de contenido”.

La visita de Ibai forma parte de su gira Viajando por Latam. En nuestro país tuvo un gran momento de popularidad debido a su llamado Mundial de Desayunos, en la que ganó el pan con chicharrón.

Pero en medio de su visita a locales de comida, Ibai se dio un tiempo para ir a la casa de Koirandoshil, que se dedica a hacer transmisiones en YouTube, Kick, TikTok y diferentes redes sociales. Se encuentra en cerro La Esperanza. Ibai recalcó lo mucho que tuvo que caminar.

Se quedó sorprendido por la calidad del setup de Koirandoshil. “Yo creo que tienes un historia muy llamativa y uno de las setups más extraños del mundo”, indicó el youtuber español.

Koirandoshil contó que muchos de los componentes los consiguió por Internet y también tuvo que arreglarlos, como pasó con su tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 3070.

¿Qué es un setup y cuánto vale?

Un setup en el campo del streaming es la configuración para poder transmitir por Internet. Podría ser el equivalente a un set de grabación, en el que se incluye una computadora, una cámara web, un micrófono, software de transmisión, una conexión estable de Internet, buena iluminación, entre otros componentes tecnológicos.

En el caso de Koirandoshil se puede ver que cuenta con doble monitor. Y es que es una de las claves para hacer trabajos de edición o para monitorear la transmisión en vivo.

Pero el corazón de un buen setup es la computadora, que debe contar con un buen procesador moderno (puede ser un Intel i7/AMD Ryzen 7 o superior) y una tarjeta gráfica dedicada, en especial cuando se quiere incursionar en el mundo gamer.

El resto de componentes ayudan a mejorar la calidad de transmisión: aros de luz led o paneles de luz, micrófonos que cancelen el ruido, cámaras full hd (puede ser una cámara web o una cámara profesional), monitores, auriculares, etc.

La inversión para entrar en este mundo es muy variada. Se puede trabajar usando simplemente teléfonos celulares, o buscar elementos más profesionales. Por ejemplo, solo la tarjeta gráfica RTX 5090, lanzada este año por Nvidia, puede tener un costo de 3.270 dólares. Es decir, hay una gran cantidad de posibilidades.