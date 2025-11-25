La nueva serie de teléfonos de Apple, el iPhone 17, está en nuestro país. Y no solo están disponibles todos los modelos de la firma estadounidense: llegan también con el iPhone Air, su teléfono más delgado.

En el catálogo actual se puede encontrar el iPhone 17, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Con estos equipos se apunta a mejorar la pantalla, rendimiento, cámara y diseño, sin olvidar el uso de la inteligencia artificial.

El iPhone 17 cuenta con una batería que puede recuperar hasta el 50% de su carga en sólo 20 minutos. Además, suma mejoras en sonido, conectividad y rendimiento general, haciendo que todo se sienta más rápido y estable.

Por otro lado, el sistema de cámara de 48 MP y la cámara frontal con Center Stage completan su trabajo más nítido, tanto en fotos como en videollamadas.

El dispositivo llega con iShop Perú, que destca la apuesta por una mayor fluidez, eficiencia energética y una experiencia visual más cuidada.

También llega al mercado peruano el iPhone Air que, según detalla la tienda especializada, es el iPhone más delgado hasta la fecha y combina portabilidad con el rendimiento de un modelo Pro.

Se trata de un dispositivo ágil, con una cámara principal que ofrece fotos más nítidas y con mejor color, y su cámara frontal mejora el trabajo en videollamadas y selfies. Llega con el chip A19 Pro.

iShop también dio cuenta del programa Trade-In, para más beneficios en la compra. Este permite usar tu dispositivo actual como parte de pago. Además, ofrece la posibilidad de pago en cuotas sin intereses.