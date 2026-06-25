La presencia de la República Democrática del Congo en el Mundial 2026 ha cautivado a los aficionados del planeta, no solo por su retorno épico a la máxima cita futbolística tras medio siglo de ausencia, sino por el colorido y la excentricidad que su delegación ha traído a las sedes norteamericanas. Sin embargo, en medio de este despliegue de identidad, surge una confusión recurrente respecto a esta nación. Resulta curioso notar cómo, incluso en las transmisiones oficiales y en el fervor de las gradas, este equipo es frecuentemente nombrado de forma incompleta, perdiendo de vista la singularidad de un territorio que históricamente ha luchado por definir su propio nombre frente al resto del mundo. A continuación, te contamos el motivo de esta confusión y por qué el nombre del país conlleva una precisión histórica ineludible.

¿POR QUÉ NO DEBES DECIRLE “CONGO” A LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO?

Es un error común llamar a este país simplemente “Congo”, cuando en realidad se trata de dos naciones soberanas totalmente distintas. Mientras que la República Democrática del Congo es un gigante territorial en el corazón de África, recordado por su pasado como Zaire entre 1971 y 1997, la República del Congo es un Estado vecino con dimensiones menores y una dinámica política propia.

Aunque comparten un nombre similar, la frontera natural y el contraste entre ambos territorios están marcados por el inmenso río Congo, que actúa como una división geográfica y cultural definitiva entre ambas naciones.

¿QUÉ HACE DE LA SELECCIÓN DE LA RD DEL CONGO UN FENÓMENO EN EL MUNDIAL 2026?

El paso de este equipo por el torneo ha cautivado al público más allá de los resultados deportivos:

Retorno histórico: La selección vuelve a la máxima justa tras 52 años de ausencia (su última aparición fue como Zaire en 1974), logrando su pase al Mundial 2026 como el clasificado número 47 tras vencer a Jamaica en la repesca.

La selección vuelve a la máxima justa tras 52 años de ausencia (su última aparición fue como Zaire en 1974), logrando su pase al Mundial 2026 como el clasificado número 47 tras vencer a Jamaica en la repesca. Hinchas virales: La afición ha destacado globalmente, especialmente por figuras como Lumumba Vea, un seguidor que se ha vuelto famoso por permanecer inmóvil como una “estatua viviente” durante los partidos.

La afición ha destacado globalmente, especialmente por figuras como Lumumba Vea, un seguidor que se ha vuelto famoso por permanecer inmóvil como una “estatua viviente” durante los partidos. Estilo propio: La delegación ha causado sensación en internet gracias a sus llamativos trajes oficiales de gala, los cuales destacan por sus diseños sofisticados y una vibrante explosión de colores representativos de su identidad nacional.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL DEL GRUPO DE LA RD DEL CONGO?

Tras la segunda fecha de la fase de grupos, la Selección Colombia se mantiene en la cima con seis unidades, asegurando su clasificación tras vencer a los congoleños. Portugal ocupa el segundo lugar con cuatro puntos, tras una goleada de 5-0 ante Uzbekistán, partido en el que brilló Cristiano Ronaldo.

En cuanto al destino de los equipos, el panorama es claro:

Colombia: Ya tiene su lugar en dieciseisavos.

Ya tiene su lugar en dieciseisavos. Portugal: Lucha por mantenerse con sus cuatro puntos.

Lucha por mantenerse con sus cuatro puntos. RD del Congo: Suma un punto y depende estrictamente de ganar en la última jornada para intentar clasificar como uno de los mejores terceros.

Suma un punto y depende estrictamente de ganar en la última jornada para intentar clasificar como uno de los mejores terceros. Uzbekistán: Eliminado del certamen sin sumar puntos, con solo un gol a favor y ocho en contra.

Selección de fútbol de República Democrática del Congo que está jugando en el Mundial 2026. Foto: Internet.

¿POR QUÉ ESTA EDICIÓN DEL MUNDIAL ES CONSIDERADA UN HITO EN LA HISTORIA DEL FÚTBOL?

El certamen que organizan conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá rompe con todos los esquemas tradicionales debido a los siguientes factores:

Expansión de participantes: se abandona el modelo de 32 países para dar la bienvenida a 48 selecciones nacionales.

se abandona el modelo de 32 países para dar la bienvenida a 48 selecciones nacionales. Volumen de competición: el calendario se extiende a un total de 104 enfrentamientos, lo que supone un incremento de 40 partidos respecto a la cita anterior en Qatar.

el calendario se extiende a un total de 104 enfrentamientos, lo que supone un incremento de 40 partidos respecto a la cita anterior en Qatar. Soberanía compartida: por primera vez, la logística y organización se reparte entre tres países, con 16 ciudades distintas como sedes.

¿QUÉ DEBEN SABER LOS AFICIONADOS SOBRE EL NUEVO SISTEMA DE JUEGO?

El camino hacia el trofeo será más largo y exigente para los futbolistas, estructurándose de la siguiente manera:

La ronda inicial se dividirá en 12 grupos, cada uno compuesto por cuatro integrantes.

Accederán a la siguiente etapa los dos primeros de cada sector, sumándose además los ocho mejores terceros.

Se añade una fase de eliminación directa adicional: los dieciseisavos de final, aumentando el drama y la emoción antes de llegar a las rondas tradicionales.

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