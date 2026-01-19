El informe señala que la percepción del riesgo asociado con la IA está disminuyendo entre los jóvenes.
El informe señala que la percepción del riesgo asociado con la IA está disminuyendo entre los jóvenes.
/ Freepik
Redacción EC
Redacción EC

El 75 % de los turistas de entre 25 y 34 años utiliza herramientas de inteligencia artificial (IA) para planificar viajes gastronómicos y enológicos, según el Informe de Turismo Gastronómico y Enológico Italiano 2025, que confirma un cambio generacional en la forma de inspirarse y organizar experiencias de viaje.

El estudio, elaborado por Roberta Garibaldi, presidenta de la Asociación Italiana de Turismo Gastronómico y Enológico, señala que la IA se usa sobre todo para traducir menús y contenidos (69 % del total y 77 % entre jóvenes), además de buscar ideas e inspiración (60 %) y comparar destinos y alojamientos (58 %).

MIRA: La Luna es el nuevo destino turístico: ya puedes reservar habitación por 250.000 dólares

Por países, Estados Unidos lidera el uso de la IA como fuente de inspiración (21 %), seguido de Francia (18 %) y Alemania (16 %), mientras que Reino Unido, Austria y Suiza muestran una adopción más cautelosa (13 %). En todos los mercados, la IA se emplea más para inspirar que para decidir, y las recomendaciones personales siguen siendo la fuente más confiable.

La percepción de riesgo asociada a la IA disminuye, especialmente entre los más jóvenes: solo el 29 % de quienes tienen entre 18 y 24 años cree que los riesgos superan los beneficios, frente al 49 % entre los adultos de 35 a 44 años, lo que refleja una mayor familiaridad con estas herramientas.

De cara al futuro, los viajeros piden facilidad de uso (60 %), protección de la privacidad (55 %, que sube a 71 % entre los más jóvenes) e información precisa (49 %). Las funciones más esperadas son la traducción automática de menús (46 %) y los itinerarios personalizados (36 %), junto con un interés creciente por opciones de viaje sostenibles.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC