El 75 % de los turistas de entre 25 y 34 años utiliza herramientas de inteligencia artificial (IA) para planificar viajes gastronómicos y enológicos, según el Informe de Turismo Gastronómico y Enológico Italiano 2025, que confirma un cambio generacional en la forma de inspirarse y organizar experiencias de viaje.

El estudio, elaborado por Roberta Garibaldi, presidenta de la Asociación Italiana de Turismo Gastronómico y Enológico, señala que la IA se usa sobre todo para traducir menús y contenidos (69 % del total y 77 % entre jóvenes), además de buscar ideas e inspiración (60 %) y comparar destinos y alojamientos (58 %).

Por países, Estados Unidos lidera el uso de la IA como fuente de inspiración (21 %), seguido de Francia (18 %) y Alemania (16 %), mientras que Reino Unido, Austria y Suiza muestran una adopción más cautelosa (13 %). En todos los mercados, la IA se emplea más para inspirar que para decidir, y las recomendaciones personales siguen siendo la fuente más confiable.

La percepción de riesgo asociada a la IA disminuye, especialmente entre los más jóvenes: solo el 29 % de quienes tienen entre 18 y 24 años cree que los riesgos superan los beneficios, frente al 49 % entre los adultos de 35 a 44 años, lo que refleja una mayor familiaridad con estas herramientas.

De cara al futuro, los viajeros piden facilidad de uso (60 %), protección de la privacidad (55 %, que sube a 71 % entre los más jóvenes) e información precisa (49 %). Las funciones más esperadas son la traducción automática de menús (46 %) y los itinerarios personalizados (36 %), junto con un interés creciente por opciones de viaje sostenibles.