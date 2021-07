Por Jimena Pinilla Cisneros

El 14 de setiembre se escuchó a la oposición cantar el himno nacional. Por fin una prueba desnudaba la mafia que había detrás del régimen fujimorista. El asesor recibía un golpe desde la entraña del SIN.

Fecha: 28 de agosto del 2000. Alberto Fujimori tenía solo un mes en su ilegal tercer período y las cosas ya no le estaban saliendo como quería. A su cuestionada elección siguió una toma de mando ensombrecida por grandes protestas en las calles, paros provinciales que se hacían rutina y una fallida conferencia de prensa en la que trató de convertir a su asesor, por primera vez tan expuesto, en un héroe internacional por haber descubierto el tráfico de armas rusas desde Jordania a las FARC colombianas. El asunto no quedó claro y los supuestos estrategas terminaron como sospechosos. El todopoderoso Vladimiro Montesinos viajó a Rusia para arreglar las cosas, pero las empeoraría: él estaba fuera del país cuando en un restaurante anónimo el congresista Luis Ibérico se reunía con ‘La China’, una valiosa fuente que había conocido en sus avatares periodísticos. Muy nerviosa, esta mujer le pidió que apagara los celulares y les quitara las baterías. Recién entonces empezó su historia.

Un grupo de militares con acceso directo al SIN había aprovechado la ausencia del ‘Doc’ para sustraer una serie de videos. Se había contactado con ‘La China’ y en un cuarto de hotel le había mostrado cinco videos que comprometían a Montesinos. En todos aparecían congresistas tránsfugas. Inmediatamente el miembro del FIM mostró su interés por el material y su informante le planteó las condiciones. Estas personas querían garantías. Necesitaban dinero para salir del país y ponerse a salvo. El congresista pidió ante todo ver el material.

Fecha: 6 de setiembre. Hora: 9 de la noche. Lugar: una casa de un distrito de clase media. Solo una empleada recibió al congresista y lo condujo a un cuarto previamente acondicionado.

“Llegué solo, esa era la condición. Mi preocupación era que fuera una emboscada, por eso le pedí a mi gente que se colocara a dos cuadras por si tenía que intervenir. De pronto llegó ‘La China’ con un hombre bastante nervioso que lanzó de antemano una advertencia: ‘No me haga preguntas porque no las voy a contestar’. El corpulento y anónimo contacto llegó con una bolsa grande en la que tenía, además del video, su propio aparato de VHS. Las manos no paraban de temblarle mientras lo conectaba al televisor. Parecía tener Parkinson. Puso la cinta y cuando la vi no lo podía creer. Me acerqué a pocos centímetros de la pantalla para ver si era realmente un video o se trataba de un montaje”.

El hombre misterioso sabía exactamente los momentos clave y supo mostrarle a su impactado interlocutor ‘la carnecita’ de esta cinta de 56 minutos en una reunión que no duró más de 20.

Fecha: 7 de setiembre. Lugar: Congreso de la República. Era temprano cuando el ansioso congresista del FIM esperaba a su líder Fernando Olivera para darle la noticia. Apenas llegó lo llevó a un costado y le lanzó la bomba en voz baja. El empalideció: “Esto lo tenemos que resolver de inmediato”, fue la respuesta tras el primer impacto. El tema entonces se convertía en un asunto económico. El montó se fijó en 100 mil dólares. Iberico pensó en Baruch Ivcher, su exjefe de Frecuencia Latina, pero él estaba en Tel Aviv. Igual lo llamó. Le dijo que tenían algo grande y que necesitaban su apoyo. El empresario de televisión se mostró totalmente dispuesto y acordaron reunirse en Israel.

Fecha: 8 de setiembre. Lugar: Vía de Evitamiento. Luis Iberico había tomado el camino al aeropuerto para tratar de comprar un boleto a Miami en el mostrador del Jorge Chávez porque los vuelos estaban llenos. De pronto recibió una llamada. Era Fernando Olivera que le decía que se diera media vuelta, que todo estaba solucionado. Le dio una dirección en San Isidro donde se encontraría con el nuevo benefactor, Francisco Palacios Moreyra, un ingeniero agrónomo dedicado en los últimos años a la construcción, antiguo amigo de Fernando Olivera y un viejo conocido para los integrantes del FIM. “Cuando me hablaron del video tomé la determinación de adquirirlo de inmediato. Afortunadamente tenía el dinero y no necesité pedirle a nadie. Para mí no era un gasto sino una inversión para el país. Era la prueba que necesitábamos para desbaratar la mafia que nos gobernaba”.

Fecha: 9 de setiembre: Hora: 12 del día. Lugar: La puerta de la iglesia Virgen del Pilar. Luis Iberico llegó y vio a ‘La China’ esperándolo. Muy cerca de ahí, desde un local de propiedad de Fernando Olivera en el segundo piso del Café Olé, su seguridad vigilaba sus movimientos, lista para intervenir ante cualquier paso en falso. Una vuelta a la manzana y sube el hombre del video. Dos vueltas más y llegan al local destinado para la transacción, al costado del punto de vigilancia. En un cuartito se queda el militar y en otro esperan apretados Olivera, Carriquiri y Palacios. La fuente no quería que nadie más le viera la cara. En una habitación en el medio estaba la sala preparada con un televisor y un VHS para la ocasión. Ahí los hombres del FIM vieron el material. Iberico le entregó el dinero al contacto y se comprometió a esperar una señal de su parte para emitirlo. Además, quedó pendiente la entrega de los otros cuatro videos. Los cuatro hombres involucrados hicieron copias de la preciada cinta y acordaron que si algo les pasaba emitirían las imágenes de inmediato.

Primera amenaza: 13 de setiembre en la noche. Fernando Olivera recibió una llamada en la que le hacían saber que sus hijas estaban en la mira. Segunda amenaza: 14 de setiembre, a las 9 de la mañana. Los celulares de Olivera, Iberico y Carriquirí no funcionaban. Tercera amenaza: el mismo día a las 12. La empleada de Luis Iberico le informó que había recibido una llamada en la que le advertían que ya sabían dónde vivía, a pesar de que acababa de mudarse, y que no se metiera con el Gobierno. Entonces se activó la alerta roja. Iberico y Olivera se aseguraron de poner a sus familias a salvo, mientras Carriquirí se encargaba de alquilar una habitación del hotel Bolívar para una conferencia de prensa y todos hacían correr el rumor de que el FIM se retiraría de la mesa de diálogo de la OEA.

El sonido debía pulirse, pensaron Olivera e Iberico y llevaron la cinta a Canal N: “Era el único en el que podíamos confiar”. Se reunieron con Gilberto Hume y Jaime de Althaus y decidieron que el canal se quedara con una copia de la cinta y lanzara las imágenes al aire al mismo tiempo que ellos emitían el video en el hotel por si algo pasaba en la conferencia de prensa. Se demoraron dos horas en esta parada estratégica. Después se dirigieron al Bolívar escuchando en el carro a todo volumen música de Pink Floyd. Los integrantes del partido estaban advertidos de que algo importante pasaría en el Bolívar y que debían estar todos ahí y no en el Congreso, donde sesionaba el pleno. También se comunicaron con el hombre que les había proporcionado el video para disculparse por no cumplir el trato.

“Era un asunto de Estado y ellos entendieron”, dice ahora Iberico.

A las siete de la noche empezaron a aparecer las imágenes: Kouri en la sala con Dufour y Crousillat, Kouri con Montesinos, Kouri haciendo ejercicios, Kouri firmando un contrato con huella digital incluida, Kouri recibiendo los billetes. Vladimiro Montesinos ya le había dicho a su fiel colaboradora Matilde Pinchi Pinchi que la oposición tenía un video: “Pollito, ya me jodí”, le comentó mientras la abrazaba ese día. El capitán Wilder Ramos recuerda que el ‘Doc’ estaba enterado de la situación, pero igual, cuando vio las imágenes no pudo evitar un grito: “Nos jodimos, carajo”, dijo. Y se encerró con el hombre de televisión Vicente Silva y el publicista Daniel Borobio, al tiempo que ordenaba a su gente que pasara por los trituradores y quemara en los hornos todo el material comprometedor que había en ‘La Fábrica’. Su socio, Alberto Fujimori, había convocado al Consejo de Ministros, pero observó el video a solas con su edecán, según su entonces primer ministro, Federico Salas. El presidente recibió una llamada de Montesinos, pero no se supo de lo que trataron. Salas dice que le pidió al mandatario que le exigiera la renuncia a su exasesor. La respuesta angustiada que recibió fue: “Ahora está muy ofuscado”.

El Congreso empezó a hervir. Luis Guerrero blandía un video y pedía interrumpir una alocución de Víctor Joy Way para que se vieran las imágenes en el hemiciclo. Kouri ya había sido avisado por beeper de la conveniencia de que huyera. Algunos reporteros lo encontraron y solo atinó a ensayar respuestas inverosímiles, que luego repetiría en los canales 5 y 4, donde se paseó hablando de un préstamo para la compra de un camión frigorífico para regalar pescado. Pocos le creyeron, pero una incondicional del régimen insistía en apoyarlo hablando de imágenes trucadas. Era Martha Chávez dando sus últimos manotazos de ahogada.

Día a día

14 de setiembre.

Las imágenes que cambian el rumbo. Los congresistas del FIM muestran a Montesinos entregando dinero al parlamentario Alberto Kouri para que se pase a Perú 2000.

16 de setiembre

La primera renuncia. Fujimori anuncia que se retira del mando el 28 de julio del 2001, nuevas elecciones y la desactivación del SIN.

20 de setiembre

La sombra del golpe. Tras reuniones paralelas en Palacio de Gobierno y el Cuartel General del Ejército, las FF.AA. y la Policía manifiestan su acatamiento a las decisiones presidenciales.

23 de setiembre

Se va. El Gobierno con el apoyo de la OEA, Estados Unidos y países vecinos presiona a la presidenta panameña [Mireya] Moscoso y la obliga a recibir al exasesor, quien a las 11:30 de la noche, en un jet particular, parte de la Base del Ejército.

25 de setiembre

La resolución elogiosa. El Gobierno difunde una resolución aceptando la renuncia de Montesinos, pero elogiando y agradeciendo su labor. En el Congreso, Perú 2000 deja de ser mayoría.

22 de octubre

El regreso provocador. El exasesor parte de Panamá y el Gobierno aprueba que la nave retorne al Perú. El Ejecutivo plantea una amnistía que incluya los delitos cometidos por militares o civiles en la lucha contra el narcotráfico.

23 de octubre

¿Empieza la búsqueda? Tudela renuncia a la vicepresidencia y a su bancada en el Congreso. Fujimori recorre durante seis horas instalaciones militares y detiene a oficiales vinculados al exasesor.

25 de octubre

De película. Fujimori encabeza una operación policial en Chaclacayo para ‘hallar’ a su exasesor, pero no tiene éxito en sus pesquisas.

26 de octubre

Otra fuga. Alberto Kouri viaja a Estados Unidos, mientras Fujimori busca a Montesinos en un helicóptero.

28 de octubre

Los cambios. Se reemplaza al presidente del Comando Conjunto, Villanueva Ruesta, y a los jefes de la Fuerza Aérea y la Marina. También, se destituye al cuñado de Montesinos de la jefatura de la Segunda Región Militar y se nombra al general Dianderas ministro del Interior.

29 de octubre

La huida por mar. Vladimiro Montesinos huye en el velero Karisma a las Islas Galápagos primero, para luego ir a la isla Cocos, pasar por Costa Rica y terminar en Venezuela.

2 de noviembre

Se descubren tres cuentas por US$ 48 millones que el asesor tenía en Suiza. Fujimori nombra a Ugaz procurador ad hoc.

3 de noviembre

¿No sabía? Fujimori dice que no sabía de los actos de su exasesor y acepta que el dinero tiene un origen doloso.

7 de noviembre

Allanamiento. Un grupo de policías allana la vivienda de Trinidad Becerra con la participación de un fiscal falso y se lleva 20 maletas.

13 de noviembre

Sin retorno. Fujimori sorpresivamente toma el avión presidencial para asistir a la cumbre de APEC en Brunei.

16 de noviembre

Cambio. Paniagua es elegido presidente del Congreso y el pleno restituye a los magistrados depuestos del Tribunal Constitucional.

19 de noviembre

Arigato. El presidente Fujimori renuncia por fax desde Tokio.

21 de noviembre

Destitución histórica. El Congreso destituye a Fujimori por incapacidad moral y declara la vacancia de la presidencia.

22 de noviembre

Nuevo presidente. Valentín Paniagua asume la presidencia del Perú hasta el 28 de julio del 2001.

2 de diciembre

Libertad de prensa. El Gobierno promulga los decretos de urgencia que solucionan el problema de los canales 2 y 13.

12 de diciembre

Japonés. Tokio confirma que Fujimori es un japonés más y que no atenderá las posibles peticiones de extradición por parte del Perú.

11 de enero

Vladivideos. El Poder Judicial inicia la revisión de los videos de Montesinos incautados en la vivienda de la esposa del ex asesor.

13 de enero

A San Jorge. El expresidente del Comando Conjunto José Villanueva Ruesta es trasladado al penal junto al coronel Roberto Huamán.

23 de enero

El regreso de Kouri. Después de cuatro meses en Estados Unidos el excongresista tránsfuga regresa al Perú. Cinco días más tarde sería conducido a San Jorge.

30 de enero

De cara al mundo. El Perú se reintegra a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

23 de febrero

Acusado. El Congreso aprueba acusación constitucional contra Fujimori y lo inhabilita por diez años para ejercer cargos públicos.

8 de abril

Elecciones. Ningún candidato alcanza una votación mayor al 50% Toledo y García pasan a la segunda vuelta. Se vota por un Congreso con distrito electoral múltiple.

8 de junio

Segunda vuelta. Alejandro Toledo es elegido nuevo presidente del Perú en elecciones que merecieron la felicitación de los observadores internacionales.

24 de junio

A la reja. El presidente venezolano Hugo Chávez anuncia la captura de Montesinos. Este es traído a Lima y recluido en la Base Naval del Callao. Perú acusa a Venezuela de amparar al ex asesor.

28 de julio

Asunción. Alejandro Toledo asume la Presidencia del Perú en ceremonia que contó con la presencia de doce jefes de Estado.