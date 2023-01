“Una persona volvió a mi consultorio luego una sesión de hipnotismo y me contó que lo visto sobre su madre se cumplió y pudo mejorar su relación con ella. Ver este tipo de casos me hace creer más de lo que ya creo en mi trabajo, uno puede llegar a adquirir información a través del inconsciente, ya que hay algo más profundo y grande que el lado consciente de nuestro cerebro”.

Esas fueron las palabras de Nury Maldonado Córdova, Enfermera Holistica Profesional, HipnoTerapeuta Certificada, Coach Ontológica Certificada, Astróloga y Creadora de Ecovelitas y TeQuiero Madera, quien, desde Chile, conversó con Bienestar del Diario El Comercio en el Día Mundial del Hipnotismo para explicar un poco más sobre esta práctica.

Conociendo el hipnotismo

La práctica del hipnotismo tiene vigencia desde el siglo XVIII y es muy usada por aquellas personas que quieren curar situaciones que les han ocurrido cuando eran más pequeños. Según Maldonado, este es un estado de alteración media entre la vigilia y el sueño, es decir, un estado de relajación, donde se profundiza en el inconsciente de las personas para investigar sobre su pasado.

“Se piensa que la persona no tiene control cuando se encuentra hipnotizado, pero sí se tiene, ya que así no nos demos cuenta, el lado inconsciente de nuestro cerebro sigue trabajando. Por ejemplo, un niño se encuentra viendo televisión y naturalmente está en un estado de hipnotismo, porque está totalmente concentrado y relajado. Si es que los padres discuten mientras eso sucede, el inconsciente es el que está grabando absolutamente todo y él absorbe toda esa información”, explica la experta.

Tipos de hipnotismo:

Asimismo, Maldonado agrega que existen dos tipos de hipnotismo con sus características respectivas:

Hipnotismo inductivo: Es aquella que induce, te lleva a tener un comportamiento diferente al que tenías antes. Se utiliza para las personas que buscan bajar de peso, dejar de fumar o superar alguna fobia. “Empieza a ayudar y asociar una emoción distinta al proceso para poder resignificarla”, comenta.

Hipnotismo regresivo: Se empieza a ir hacia atrás, se llega hasta la niñez, se puede ir al útero del vientre de la madre, a una vida anterior, pero siempre de forma terapéutica.

La hipnosis

¿Qué se puede curar con el hipnotismo?

1. “Traumas” de la infancia:

Puede pasar que una persona tuvo distintas heridas emocionales cuando era niño, pero recién se da cuenta de que algo le está molestando cuando es adulto, y no puede recordar exactamente lo que le causó dolor.

“Lo ayudamos a mirar internamente en sus formas de conducta, hábitos y así trabajar en las situaciones que le incomodan y que no afecten en un futuro. Hay muchos patrones de conducta que se han ido formando desde niño. Se busca reconstruir y transformar esto”, señala.

2. Enfermedades biológicas:

Hay muchas enfermedades biológicas que son causadas por el estrés emocional. Puede pasar que alguien tenga demasiada ansiedad y debido a ello come más y mucha azúcar, así que se desarrolla una diabetes.

“Con el hipnotismo se pueden desarrollar cambios en los patrones del inconsciente emocionales, por lo tanto, podría afectar el estado físico. No he visto a nadie haya pasado por un proceso de aliviar enfermedades físicas, pero no quiero decir que eso no pueda ocurrir tampoco”, asegura.

Paso a paso de una sesión de hipnotismo

Nury Maldonado nos explica un poco más cómo maneja sus 3 sesiones de dos horas de hipnotismo: