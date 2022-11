Cada vez más celebridades deciden dar el valiente paso de hablar sobre su salud mental y Selena Gomez lo hizo este último viernes mediante su documental “My Mind & Me”. Esta es una acción cada vez más valorada, pues va rompiendo el estigma que carga la salud mental como tema negativo y estrictamente privado, y del que es resulta necesario hablar con claridad.

A lo largo del documental, la cantante y actriz comparte las batallas que tuvo con ella misma a lo largo de los últimos seis años y que aún sigue peleando desde una mayor estabilidad emocional. Algunas son su lucha contra el síndrome del impostor, la aceptación de su bipolaridad, su mejoría física tras contraer lupus, el amor a su cuerpo, entre otros. “Mis pensamientos se suelen apoderar de mi mente. Me duele pensar en mi pasado, quiero volver a respirar. ¿Me amo a mi misma? ¿Cómo aprendo a respirar mi propio aliento?”, reflexiona Gomez.

Son muchos los aprendizajes que Selena Gomez viene recopilando y que nos muestra en su largometraje biográfico. Aquí algunos de los que rescatamos:

1. Sé honesto (contigo mismo) sobre tus emociones

“Estoy lista para decir que estoy triste”, comenta Gomez en su documental. Muchas veces las personas aparentamos estar bien para evitar recibir preguntas incómodas o mostrar nuestra completa vulnerabilidad. Antes que aparentar para los demás, es importante sincerarnos con lo que estamos viviendo y cómo eso nos hace sentir. Es mejor abrazar con honestidad lo que sentimos, en lugar de distraernos con actividades que sirvan de paliativo. Si necesitas tomarte un día porque lo que estás viviendo es demasiado abrumador, hazlo.

2. Luchar con tus emociones no te hace débil

“Yo lucho con mis emociones y pensamientos. Eso no me hace defectuosa, no me hace débil, ni me hace inferior. Eso me hace humana”, se escucha decir a la cantante frente a una audiencia. Todos lidiamos con diversas preocupaciones y todas son válidas. No minimices tus emociones, reconócelas y déjalas pasar para que puedas resolver tus situaciones con claridad. Recuerda que es fuerte quien se atreve a mirar dentro de si mismo para empezar a sanar.

3. Trata a los demás con amor y gratitud

En cierto momento del documental, Selena Gomez cuenta de lo mucho que se arrepiente por haber tratado mal a su madre, padrastro y amigos cercanos que se preocuparon por ella cuando se encontraba en alguna crisis emocional. Sin embargo, se encuentra plenamente agradecida de que todos sigan amándola y cuidándola. “Estoy agradecida por mi familia. Estoy agradecida por mis amigos. Estoy agradecida de estar viva”, comenta la cantante. Recuerda siempre apoyarte y tratar con cariño a tu red de apoyo, pues son quienes estarán a tu lado de manera incondicional.

4. Reconecta con tus raíces

Gomez comenta lo bien que le hace volver a su ciudad natal, visitar su antigua escuela secundaria y ver cómo están otros pacientes de lupus con los que conectó. Reconectar con tus raíces, ya sean tu familia, un lugar al que le tienes mucho cariño, o actividades que te brindan paz pueden ayudarte a volver a tu centro para hacer una suerte de reset.

5. Muchas veces tu único limitante eres tú

“Lo cierto es que nunca creí dar la talla. Incluso subida encima de un escenario siempre encuentro a la persona a la que no le gusto y creo en ella. Quiero creer en mí. Quiero sentir que me merezco”, cuenta la cantante entre lágrimas. Muchas veces cargamos con expectativas que nadie ha puesto sobre nosotros y minimizamos los logros o avances en nuestra vida. Cuando esto te suceda, procura elaborar una lista de logros para que recuerdes todo el camino que lograste avanzar, y otra de sueños para que puedas enfocarte en lo que deseas lograr.

6. Es necesario (y está bien) pedir ayuda

En cierto punto del documental, Selena Gomez comparte cómo estaba reacia a acudir a un centro de salud mental, pero reconoció el cansancio de estar encerrada dentro de ella misma. Además, cuenta cómo todo empezó a tener más claridad luego de ser diagnosticada con bipolaridad. Finalmente podía entender a qué se debieron diferentes reacciones en su pasado y a partir de ello construir una mejor versión de ella misma, apoyada en las herramientas emocionales que fue adquiriendo.