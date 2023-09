Esta es una gran pregunta que vengo formulándome desde hace muchos años. Desde que descubrí programas digitales capaces de minimizar el uso de nuestras capacidades mentales para agilizar tareas diarias, me di cuenta de sus ventajas y desventajas. Herramientas como Waze, por ejemplo, se han vuelto prácticamente obligatorias para enfrentar el tráfico, ya sea hacia el trabajo o a la casa de un familiar permitiendo desplazamientos más fluidos y reduciendo el estrés del conductor y sus acompañantes.

Por otro lado, la búsqueda de conocimiento en el ámbito educativo ha beneficiado de herramientas digitales que facilitan el acceso a información. Sin embargo, esto ha llevado a que la visita a las bibliotecas y el acto de hojear libros sean menos frecuentes. Quizás el ingreso a una biblioteca se ha convertido en algo menos frecuente por parte de estudiantes o estudiosos que de una manera pausada abrían libros para poder, detenidamente, encontrar no solo la información sino la serenidad necesaria para leer. Además leer fortalece las unidad motora relacionada al uso del globo ocular y mejora de funciones cognitivas como la memoria, calculo, lógica, razonamiento, percepción entre otras, disminuyendo también el contacto visual con la pantalla electronica de cualquier equipo ya sea laptop, desktop, celular.

La medicina ya usa alta tecnología en las propias salas de operaciones, convirtiéndolas incluso en centros de imágenes.

Comparo mucho el mantenimiento de nuestras capacidades mentales en óptimas condiciones, con el mantenimiento orgánico de nuestros alimentos. Si bien los pesticidas y fertilizantes modernos aumentan la producción y mejoran características de frutas y verduras, la agricultura orgánica ofrece productos con resultados más puros y beneficiosos, convirtiéndose en lo mejor para nutrirnos. Aquí encontramos minerales, vitaminas y antioxidantes que aportaran múltiples beneficios para nuestra salud. Esta no podrá recuperarse bien si se deteriora sin una buena alimentación e hidratación siempre libre de pesticidas y fertilizantes.

Escuchamos y leemos declaraciones de magnates como Elon Musk promoviendo la inteligencia artificial en todo sentido: vemos prototipos de robots con rostros casi humanos desplazándose en ferias, así como programas empresariales que reemplazan a gerentes en diversas compañías. También encontramos plataformas en donde un paciente ingresa información sobre sus análisis de sangre y esta le da alcances de posibles enfermedades u orienta a qué tipo de especialista deberá dirigirse para evitar perder tiempo en la búsqueda de la salud. Las salas de operaciones se han convertido en centros de imágenes: encontramos resonadores magnéticos, ecógrafos, tomógrafos dentro de las mismas para tener fotografias de distintos órganos y tejidos que pudieran o no estar comprometidos durante una cirugía, por ejemplo.

Aunque estas herramientas tecnológicas facilitan la vida, es esencial preguntarnos: ¿Nos están volviendo menos capaces de razonar, reflexionar y tomar decisiones sin una mediación digital?

Dr. Jean-Paul Osores Bianchi

Cuidemos nuestra salud manteniendo un sistema de nutrición adecuado. Recuerda que no existe ningún alimento procesado que pueda reemplazar a la alimentación orgánica. La actividad física será siempre una manera de cuidar nuestro corazón y oxigenar nuestro cuerpo, muy distinto al uso de juegos frente a pantallas. El sueño no podrá ser reemplazado por ninguna pastilla ni app, el sueño debe conservarse con buenos hábitos nocturnos. El filtrado glomerular para eliminación de toxinas del organismo será siempre más eficiente gracias al consumo de agua, así como el buen funcionamiento intestinal. Ayudémonos con el uso de tecnología pero siempre en equilibrio. Recordemos que la salud es lo mas importante, pues sin ella no haces nada.