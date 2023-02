¿Cómo se podría detectar el cáncer de próstata con un test de sangre?

Durante mucho tiempo el cáncer ha representado el problema sociosanitario más importante del mundo. Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá esta enfermedad a lo largo de su vida, según la Asociación Española Contra el Cáncer.

De hecho, en los hombres, el cáncer de próstata es el tumor más frecuente, ya que daña en su mayoría a varones mayores de 50 años y el principal factor de riesgo es la edad, ya que casi dos de cada tres casos se logra detectar en hombres mayores de 65 años. Por lo tanto, un equipo internacional de investigadores ha producido un método de detección del cáncer de próstata que asegura tener una buena precisión y así poder salvar vidas.

CÁNCER DE PRÓSTATA: ¿CUÁNTO DE PRECISIÓN TIENE ESTE TEST DE SANGRE?

El test es conocido como Prostate Screening EpiSwitch (PSE), y de acuerdo con los primeros resultados sobre su capacidad para identificar este tipo de cáncer, su precisión llega a un 94%. Esto supone una mejora a diferencia de otras pruebas no invasivas para la detección y posterior diagnóstico de esta terrible enfermedad.

Además en sus pruebas, el test también ha indicado un 92% de sensibilidad, la métrica que dispone su capacidad para conseguir resultados positivos correctos; y un 94% en especificidad, la métrica que establece su capacidad para obtener resultados negativos correctos.

“Al testarlo en el contexto del sondeo de población en riesgo, el test PSE ha brindado un diagnóstico rápido y mínimamente invasivo con un rendimiento impresionante. Esto sugiere un beneficio real tanto para fines de diagnóstico como de sondeo”, señala una nota de prensa Dmitry Pshezhetskiy, uno de los causante del estudio.

LA DETECCIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA

La importancia de esta novedad radica en los inconvenientes que tenemos en la actualidad para el buen diagnóstico del cáncer de próstata. Este cáncer cuenta con síntomas que no son específicos, lo que a menudo atrasa su diagnóstico y significa grandes tasas de mortalidad.

Ahora se cuenta con pruebas de sondeo que son los análisis de antígenos en sangre PSA (prostate-specific antigen) acompañados de los exámenes físicos, escáneres y biopsias. No obstante, tal como señala Pshezhetskiy, las pruebas PSA no es recomendable utilizarlo con la población en general ya que no son seguros, lo que llevaría varias biopsias innecesarias (tres cuartas partes de los tests PSA positivos resultan en biopsias negativas) y fallos en la detección de casos reales.

Por lo tanto, ahí radica el interes de este nuevo avance. Aunque, todavía tendrá que ser puesto a prueba en ensayos clínicos con gran número de participantes para poder acreditar su fiabilidad con una mejor precisión.