La despedida de Carlos Tevez tendrá un invitado de lujo. Lionel Messi estará presente en La Bombonera para el próximo 20 de diciembre, fecha en la que el exdelantero argentino realizará su retiro definitivo del fútbol. La noticia fue ratificada por el propio ‘Apache’, quien volverá a compartir una jornada especial con su antiguo socio en la selección argentina.

El evento, denominado “Adiós Apache”, promete reunir a figuras que marcaron la carrera del exfutbolista. La presencia de Messi le dará un atractivo especial a la celebración, que también podría convertirse en el cierre de un año importante para los hinchas de Boca Juniors, dependiendo de los resultados que consiga el equipo en las competiciones que todavía disputa.

La relación entre ambos tiene una historia compartida con la camiseta albiceleste. Tevez fue uno de los jugadores que recibió a Messi en sus primeros años con la selección mayor y juntos disputaron 47 partidos. Además, coincidieron en los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, experiencias que marcaron parte de sus trayectorias.

🚨 ¡ÚLTIMO MOMENTO! ¡LIONEL MESSI ESTARÁ PRESENTE EN LA BOMBONERA EL 20 DE DICIEMBRE PARA EL PARTIDO DESPEDIDA DE CARLOS TEVEZ! https://t.co/x4ium7qyKf — SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2026

Fuera de la selección, también protagonizaron duelos importantes en el fútbol europeo. Se enfrentaron en cuatro oportunidades, entre ellas las finales de la Champions League de 2008 y 2015. En ambas ocasiones, Messi superó a Tévez cuando jugaba por Manchester United y Juventus, respectivamente.

Asimismo, la intención de Tevez es continuar reuniendo a futbolistas para su despedida. Uno de ellos sería Cristiano Ronaldo, conquien compartió equipo en Manchester United. ¿Será posible juntarlo con Messi?

Los invitados confirmados a la despedida de Carlos Tevez

Sergio Agüero

Martín Palermo

Gianlugi Buffon

Leandro Paredes

Rio Ferdinand

Juan Román Riquelme

Lionel Messi

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