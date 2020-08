Una nueva oportunidad. La cuarentena causada por el COVID-19 desnudó muchas limitaciones y expuso al mundo entero. El fútbol no fue ajeno a esta pandemia y muchos jugadores agudizaron su situación. Uno de ellos fue Christian Cueva. El volante pertenecía al Pachuca de México y, aunque tenía poca continuidad, entrenaba a la par de ese plantel. La paralización obligó al cuadro azteca a prescindir los servicios de ‘Aladino', quien no juega un partido oficial desde el sábado 14 de marzo.

Cinco meses después, el panorama era poco alentador. Sin embargo, una llamada desde Argentina renovó la ilusión de Cueva. Diego Armando Maradona, técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata, lo quería en el ‘Lobo’ para esta temporada. Cueva le contestó y agradeció la deferencia, pero ya tenía un as bajo la manga. Su futuro no estaba en Sudamérica, sino en el ‘Viejo Continente'. El Yeni Malatyaspor de Turquía, equipo que se salvó de no descender gracias a la coronavirus, se hizo de sus servicios para la temporada 2020/21. Una noticia que no solo alegra al jugador, sino también al comando técnido de la selección peruana, que encabeza Ricardo Gareca.

¿Por qué la alegría del ‘Tigre´? No es un secreto que Cueva siempre fue una debilidad para el DT argentino. Desde que pisó tierras peruanas lo tuvo en consideración. Incluso recibió críticas al inicio, pero no se equivocó. ‘Aladino’ casi siempre retribuyó a su confianza. No por algo es el jugador con más partidos (60) durante su proceso. A continuación, te detallamos con anécdotas, datos y números, su paso por la bicolor desde 2015 hasta la actualidad.

Christian Cueva en 2015 estaba en Alianza Lima. Jugó la Copa Libertadores, Torneo de Verano y Apertura con la blanquiazul. AFP PHOTO / Juan Mabromata

-2015: LA APUESTA-

Tras analizar varias alternativas, la FPF decidió contratar a Ricardo Gareca para que sea el técnico de la selección. Su primera convocatoria trajo nombres nuevos y entre ellos estaba Christian Cueva. El volante, en ese entonces, jugaba en Alianza Lima y era titular en el equipo blanquiazul. ‘Aladino’ no arrancó en el primer amistoso del ‘Tigre’, ante Venezuela, pero ingresó por el lesionado Jean Deza. El siguiente llamado ya era para un torneo oficial: la Copa América de Chile. Muchos se ilusionaban con la inclusión de Christian Benavente, quien jugaba en el Real Madrid Castilla.

Finalmente el elegido fue Cueva y generó muchas críticas. Pocos entendían el llamado. Más porque no había mostrado un nivel que lo lleva a ponerse la camiseta de la selección. Gareca hizo caso omiso y le dio el espaldarazo al volante, quien tenía 23 años. Incluso lo consideró como titular en el debut ante Brasil, donde hizo el gol inicial. Desde ese momento los reclamos pasaron a ser aplausos. ‘Aladino’ arrancó en los seis partidos de la bicolor en la justa sudamericana y se ganó su lugar en la cancha.

Luego de la Copa América fue fichado por Toluca de México. Al inicio le costó adaptarse, pero terminó el año como titular. Las Eliminatorias arrancaron en octubre y Cueva era fijo. Sin embargo, una tonta expulsión ante Chile, en la segunda fecha, otra vez lo puso en el ojo de la tormenta y se le responsabilizó por aquella derrota en Lima. Ese año solo se perdió un partido de la bicolor (ante Paraguay), justamente por cumplir su fecha de suspensión.

El primer gol de Christian Cueva con la selección fue ante Brasil, en la Copa América de Chile 2015. (AP Photo/Jorge Saenz)

EQUIPO PARTIDOS TITULAR GOLES ASISTENCIAS ALIANZA LIMA (PER) 14 13 6 7 TOLUCA (MEX) 25 12 3 5 SELECCIÓN PERUANA 13 12 1 2 TOTAL 52 37 10 14

Tras la Copa América 2015, Cueva fue fichado por los 'Diablos Rojos' del Toluca. (Photo by Hector Vivas/LatinContent/Getty Images)





-2016: EL REPUNTE-

Perú tuvo un pésimo arranque en las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Apenas un triunfo y tres derrotas era el saldo. En 2016 arrancó en marzo con los partidos ante Venezuela y Uruguay. Solo se sumó un punto y el panorama se complicaba. Pero la Copa América Centenario fue un punto de quiebre. Ricardo Gareca prescindió de varios indiscutibles y así darle la chance a otros jugadores. Pero Christian Cueva nunca estuvo en discusión y fue parte de la delegación que viajó a Estados Unidos.

Perú llegó hasta octavos y quedó eliminado tras perder por penales ante Colombia. Christian Cueva falló el último. Sin embargo, el destino le deparaba algo nuevo: Sao Paulo de Brasil lo contrató y ahí empezó el mejor capítulo de su carrera. En cuanto a la selección, el ‘Tigre’ siguió apostando por este grupo, que sacó la cara en momentos complicados. ‘Aladino’ fue uno de los que dio la cara y fue trascendente en algunos partidos: le anotó a Ecuador, Argentina y tuvo una actuación deslumbrante en la goleada a Paraguay en Asunción. La bicolor volvía a soñar con el Mundial y Cueva era una de sus figuras.

El segundo semestre de 2016 fue espectacular para Christian Cueva. AFP / NORBERTO DUARTE

EQUIPO PARTIDOS TITULAR GOLES ASISTENCIAS TOLUCA (MEX) 24 15 3 2 SAO PAULO (BRA) 24 22 7 3 SELECCIÓN PERUANA 13 13 5 2 TOTAL: 61 50 15 7

Cueva se adaptó rápido al fútbol brasileño y fue titular inmediatamente. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images)

-2017: LA CONSAGRACIÓN-

El país no pasaba su mejor momento a inicios de 2017. El Fenómeno del Niño nos golpeó y muchos se refugiaron en el fútbol para aliviar sus penas. La selección, después de mucho tiempo, estaba con grandes posibilidades de meterse en un Mundial. No había margen de error y eso lo sabían Ricardo Gareca y sus dirigidos. Por eso fue importante salvar un empate en Venezuela y ganarle a Uruguay en marzo. Ambos partidos los empezamos perdiendo. Luego no se jugarían las Eliminatorias hasta finales de agosto.

Christian Cueva, por otro lado, seguía brillando en Sao Paulo. Era titular indiscutible e incluso le dieron la camiseta ’10′. Los hinchas lo querían y estaba en su mejor momento. Eso se vio reflejado con la bicolor en la recta final de las Eliminatorias. Perú no pudo obtener el cupo directo a Rusia, pero se metió en el repechaje ante Nueva Zelanda. ‘Aladino’ no anotó, pero fue clave con sus asistencias.

Cueva ganó la Florida Cup a inicios de 2017. (AP Photo/John Raoux)

EQUIPO PARTIDOS TITULAR GOLES ASISTENCIAS SAO PAULO (BRA) 29 26 2 7 SELECCIÓN PERUANA 9 9 1 5 TOTAL: 38 35 3 12

Christian Cueva fue uno de los artífices de la clasificación de Perú al Mundial tras 36 años. / AFP / ERNESTO BENAVIDES

-2018: SUEÑOS Y PESADILLAS-

Fue un 2018 de varias sensaciones para Christian Cueva. El que tenía que ser el mejor de su vida terminó siendo una incertidumbre. Perú ya estaba clasificado al Mundial y el país era una fiesta. ‘Aladino’ seguía en Sao Paulo, pero ya no era tan indiscutible como antes. Algunos sucesos extradeportivos le jugaron en contra y empezó a perder piso. Sin embargo, en la selección era fijo y su presencia en Rusia nunca estuvo en discusión. Cuando se ponía la bicolor se transformaba e incidía en los resultados.

Así llegó al Mundial. Como titular y referente. El partido ante Dinamarca marcó un quiebre en su carrera. En sus pies tuvo la opción de anotar un gol tras 36 años, pero falló un penal que hasta hoy es recordado. El mismo Cueva reconoce que hasta hoy le cuesta superar ese momento. Desde ahí nunca fue el mismo de antes. Jugó ante Francia y Australia, pero Perú quedó eliminado en la fase de grupos.

Luego apareció la oferta del Krasnodar de Rusia, un equipo de media tabla y que tenía cupo en Europa League en ese momento. Cueva dejó Brasil, donde no se fue en buenos términos. Sin embargo, en el ‘Viejo Continente’ las cosas no serían como las pensó. En el segundo semestre de 2018 jugó buena cantidad de partidos, pero era más una pieza de recambio. La selección, por su parte, lo siguió considerando, aunque su nivel había bajado y eso también se vio reflejado en los resultados de Perú en los amistosos, donde apenas consiguió un triunfo (3-0 ante Chile) en seis que disputó post Mundial.

Cueva falla ante Schmeichel cuando el partido iba 0-0. Luego Perú perdió y muchos hasta ahora culpan al volante de la derrota. (AP Photo/Martin Meissner)

EQUIPOS PARTIDOS TITULAR GOLES ASISTENCIAS SAO PAULO (BRA) 4 2 0 3 KRASNODAR (RUS) 23 8 1 1 SELECCIÓN PERUANA 13 13 1 3 TOTAL: 40 23 2 7

Cueva llegó al Krasnodar tras jugar el Mundial con Perú. / AFP / STR

-2019: LA CAÍDA-

No tenemos dudas que el mejor momento de Christian Cueva se dio entre 2016 y 2017. También tenemos la certeza que en 2019 tuvo su peor performance. Tanto a nivel de clubes como en la selección. Sin continuidad en Rusia, donde no jugó un solo partido en ese año, apareció una oferta del Santos de Brasil, que era dirigido por el argentino Jorge Sampaoli. Todos pensábamos que era un renacer en su carrera, dado que era un pedido expreso del DT. Al final, fue todo lo contrario. Cueva no se adaptó y no tuvo muchas oportunidades para mostrarse.

Sin embargo, Ricardo Gareca volvió a confiar en sus condiciones para ser parte del plantel que disputaría la Copa América de Brasil. Perú llegó hasta la final y Cueva siempre fue titular, pero sin mostrar ese nivel que nos encandiló. Incluso ya no era la primera alternativa para los penales y quedó demostrado en la definición ante Uruguay (lo cambiaron antes de que finalice el partido) o la final ante Brasil (pateó Paolo Guerrero). Tras este torneo, Cueva volvió a ser considerado, pero el ‘Tigre’ empezó a buscar variantes en su sistema, para no aferrarse al jugador.

Cueva jugó más partidos en la selección que en sus clubes en 2019. / AFP / Johannes EISELE

EQUIPO PARTIDOS TITULAR GOLES ASISTENCIAS KRASNODAR (RUS) 0 0 0 0 SANTOS (BRA) 5 1 0 0 SELECCIÓN PERUANA 12 10 2 1 TOTAL: 17 11 2 1

Cueva tuvo pocas oportunidades en Santos.

-2020: ILUSIÓN RENOVADA-

Tras su paso desafortunado en Brasil, Christian Cueva llegó a México para jugar por Pachuca. Apenas jugó tres partidos y ninguno como titular. La paralización del torneo lo dejó sin equipo, pero apareció la oferta de Turquía. Todos esperan que ‘Aladino’ recupere el nivel que lo llevó más alto en la selección. Ricardo Gareca es el más interesado.

Christian Cueva lleva 60 partidos con Ricardo Gareca como DT de la selección. Es el futbolista con más partidos con la bicolor y el 'Tigre' al mando. / AFP / HECTOR RETAMAL

