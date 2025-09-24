Coca-Cola y Disney se han unido en una nueva campaña global, “Coca-Cola x Star Wars: Refresh Your Galaxy”, que busca celebrar el poder unificador del fandom de Star Wars. Esta colaboración, que se basa en 70 años de relación entre ambas marcas, incluye una serie de diseños exclusivos de latas y botellas.

A partir de los primeros días de septiembre, los fanáticos en Perú pueden encontrar en tiendas seleccionadas una colección de 24 diseños de personajes icónicos y escenas de la saga de Star Wars. Los personajes incluyen a héroes como Luke Skywalker y Han Solo, así como a villanos emblemáticos como Darth Vader y Kylo Ren, con una distinción por sabor: los personajes del lado luminoso están en los productos sin azúcar, mientras que los del lado oscuro están en los de sabor original.

La campaña va más allá de los coleccionables al ofrecer una experiencia innovadora en realidad aumentada (RA). Al escanear una lata de Coca-Cola o una valla publicitaria, los fans pueden desbloquear una experiencia digital y descubrir las 24 latas coleccionables. Esta experiencia les permite grabar un video que se transforma en una transmisión holográfica al estilo de Star Wars para compartir un mensaje inspirador con sus amigos y familiares.

En Perú, esta experiencia digital se puede disfrutar a partir del 8 de septiembre escaneando los códigos QR en las botellas y latas de la campaña.

Para celebrar esta alianza, la campaña también incluye diversas activaciones especiales. En Lima, los fans podrán ver a una de las unidades del Metro de Lima con diseños especiales, con un regimiento de Stormtroopers. Además, en puntos clave de la ciudad, como los centros comerciales Arenales y Real Plaza Salaverry, habrá un brandeo especial. La campaña, que se extiende a 26 mercados en América Latina y el Caribe, también tendrá contenido en la televisión, plataformas digitales y activaciones fuera de casa.

La colaboración, que comenzó con la proyección de nuevo contenido creativo en salas de cine, rinde homenaje al lugar culturalmente icónico donde la magia de ambas marcas se encuentra. Islam ElDessouky, vicepresidente de Estrategia Creativa de Coca-Cola, destacó que la campaña “es sobre más que solo reunir dos marcas icónicas – es sobre celebrar el poder de los fans de Star Wars, de las pasiones compartidas y de la fuerza de la comunidad”. Por su parte, Mindy Hamilton de Disney, afirmó que esta campaña “ha sido hecha para ellos e inspirada por ellos”.