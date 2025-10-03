No cabe duda de que una de las bebidas más recordadas y famosas en el Perú fue Hugo con su eslogan "el que le puso la leche al jugo”. Este producto de la marca The Coca Cola Company se caracterizaba por contar con dos ingredientes fuera de lo común: jugo y leche. Por lo general, gracias a esta gran publicidad logró que estos dos elementos se queden en la mente de muchos peruanos. A pesar de que la empresa buscaba posicionarse como una opción bebible para niños y adultos, este no tuvo el recibimiento que se esperaba, por lo que terminó siendo un caso más de fracaso. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿A QUÉ SE DEBE EL FRACASO DEL JUGO HUGO EN PERÚ?

Hace más de 15 años, la marca The Coca Cola Company lanzó en el mercado Latinoamericano una peculiar bebida que llamó la atención de más de uno: “Hugo, el que le puso la leche al jugo”. Tras su parcial éxito en Argentina y Chile, este producto llegó a nuestro país con una fuerte publicidad con el objetivo de generar cercanía con el consumidor peruano, apelando a la identificación con la historia detrás de este. Y es que, en los envases del jugo se mostraba a “Hugo”, un personaje que representaba la idea de innovar sobre lo tradicional, como la combinación de jugo con leche.

Sin embargo, en declaraciones para el diario Gestión, el director general de la agencia Inside, Roberto Rubio, reveló que el fracaso del producto se debe a que quiso competir con otros jugos naturales, señalando que el consumidor siempre optará por lo natural. Así, la apuesta por la fórmula “leche + jugo” no logró imponerse en un mercado altamente competitivo. El producto no consiguió captar el interés de los consumidores y, como ha ocurrido con otras propuestas similares, terminó perdiendo vigencia y saliendo del mercado peruano, quedando en el recuerdo de muchos.

“Creo que en este caso el producto trató de competir de igual a igual con un jugo 100% natural y, en la mente del consumidor, lo natural siempre ganará“, explicó a dicho medio. De esta manera, el producto es y será recordado por muchos consumidores peruanos como un rotundo fracaso en el mercado nacional, y que invita a la reflexión de otras compañías que combinar productos tradicionales necesariamente no tendrá el éxito esperado. Es importante mencionar que existen otras marcas en el país que tampoco tuvieron los mismos resultados.

¿QUÉ OTRO PRODUCTO FRACASÓ EN EL MERCADO PERUANO?

Otros de los productos que no tuvo buena acogida por el consumidor peruano fue “La Moradita” que lanzó Inca Kola en el mercado peruano justamente en el marco de las celebraciones por el Señor de los Milagros en el 2014. A pesar de que la empresa apostó por esta bebida gasificada, este comenzó a recibir múltiples críticas por el público en las redes sociales durante los primeros meses. Por consiguiente, debido a sus bajas ventas, The Coca-Cola Company retiró el producto porque no consiguió consolidarse en el mercado peruano.