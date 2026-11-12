El Ranch de Pachacámac reunió por quinto año consecutivo a la comunidad outdoor, la cual pudo disfrutar de varias actividades deportivas, artísticas y musicales en contacto directo con la naturaleza en un evento que se ha convertido en uno de los más esperados del año.

Como ya es costumbre, las altas expectativas que despierta el evento se plasmaron en un ‘sold out’ de varios días de antelación. Y es que debido a su variada propuesta de actividades, con deportes guiados por expertos, así como por su gran cartel musical, el festival goza de gran acogida en cada edición.

Actividades para todos

Las actividades deportivas fueron el eje central del evento, en el que los asistentes se dividieron en grupos para gozar de los diversos circuitos preparados para el hiking, trail running y la bicicleta de montaña, siempre guiados por instructores calificados de acuerdo con los diferentes niveles de los participantes.

Luego del esfuerzo desplegado en las lomas de Pachacámac, los participantes pudieron disfrutar de una reparadora sesión de yoga para relajarse, así como retarse para escalar la palestra y gozar de la variada oferta gastronómica que ofrecieron los food trucks.

Un gran fin de fiesta

Como en ediciones anteriores, el aspecto musical fue de lo más esperado de la jornada, con la presentación de Los Yacks y Bareto, quienes armaron la fiesta e hicieron bailar y cantar al público con sus emblemáticos temas, como “Mujer hilandera”, “Quiero amanecer” y “Cariñito”, los cuales desataron la euforia total.

Gracias a su atractiva propuesta de actividades outdoor, gastronomía y buena música en un espacio cercano a la ciudad, este festival se ha posicionado como uno de los más esperados por la comunidad, debido a que resulta ideal para disfrutar junto con la familia o los amigos en un entorno natural.