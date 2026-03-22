Resumen
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Real Madrid-Atleti EN VIVO
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Los dirigidos por Álvaro Arbeloa llegan en un gran momento luego de eliminar al Manchester City en los octavos de final de la Champions League. Por otro lado, los dirigidos por Simeone hicieron lo mismo con el Tottenham en Inglaterra.
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Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del minuto a minuto del debi entre Real Madrid y Atlético Madrid por la jornada 29 de LaLiga en el Santiago Bernabéu.
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Los madridistas no se quieren despegar de Barcelona, que es líder del torneo español, es por eso que la victoria en el derbi es crucial para sus aspiraciones. Por otro lado, el equipo del ‘Cholo’ Simeone pasa por un buen momento en la temporada, luego de eliminar al Tottenham de la Champions League y ser finalista de la Copa del Rey tras dejar en el camino al Barca.