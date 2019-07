Everton, la nueva joya de Brasil

Por Eliezer Benedetti



Se formó en Fortaleza, brilló en Gremio y se consolidó en la selección brasileña. Es Everton Sousa Soares, un ejemplo a seguir, un hombre humilde que ha dado pasos gigantescos en su carrera y que sigue subiendo peldaños. Sobre sus venas corre el ADN del Scratch y el hambre de gloria también. Por eso, el domingo Everton volvió a lucir su peligroso juego contra Perú y se consagró campeón de América con Brasil.

Pocos pensaban que Everton sería el punto de quiebre en un Brasil que se mostró más metódico y puntual en la Copa América. Ni siquiera el entrenador Tite tuvo planeado utilizar al extremo como el arma especial de la ‘Canarinha’ para cubrir la ausencia de Neymar. Sin embargo, el llamado ‘Cebolinha’ hizo mucho más que tapar un simple hueco: fue el goleador del torneo y, a partir de ello, le otorgó el título a su país.

¿Pero cómo Everton logró llegar tan lejos con solo 23 años? Para saberlo, debemos repasar cada huella que dejó marcada jugando al fútbol en una nación pentacampeona del mundo. Esto no solo significa mayor exigencia, sino que además la dificultad para brillar en un firmamento lleno de estrellas es muy superior en comparación de otros países sudamericanos.

Everton Sousa nació el 22 de marzo de 1996 en la localidad de Maracanaú, en el estado de Ceará, que está ubicado en la región metropolitana de Fortaleza. Ahí, en el noreste de Brasil, en la zona pobre del país, Everton dio sus primeros pasos y emprendió su aventura futbolística en el principal equipo del municipio, el Maracaná.

Everton se formó en Fortaleza Esporte de Brasil. (Foto: Captura de pantalla)

Ahí destacó y, por suerte, un ojeador lo llamó para que se pruebe en el Sao Bernardo, equipo de la región metropolitana de Sao Paulo. El delantero cruzó el país hacia la ciudad más grande de Sudamérica. Sin embargo, retornó a casa porque no se sintió muy cómodo allá debido a sus cortos 14 años.

"Yo tenía un sueño que les dije a mis personas más próximas, que era convertirme en jugador profesional en el Fortaleza, pero jamás me imaginé que llegaría a la selección", expresó Everton a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Sin pensarlo mucho, Everton cumplió el primer objetivo: entró a las divisiones menores del Fortaleza. Ahí, ‘Cebolinha’ explotó sus habilidades y despertó el interés de muchos clubes del Brasileirao, siendo uno de ellos el Gremio de Porto Alegre. El ‘Tricolor’ se quedó con sus servicios y logró que el extremo vuelva a cruzar el país hacia el sur.

Ya con 16 años, Everton fue consolidando más su fútbol en Porto Alegre. Destacó en las divisiones menores del Gremio y el 20 de abril del 2014 tuvo la oportunidad de debutar en la Serie A brasileña. En aquel año disputó siete encuentros, pero no pudo convertir goles.

Tuvo que esperar más de un año para gritar su primer gol en el Brasileirao un 6 de setiembre del 2015. En un duelo frente al Goias, Everton culminó un contraataque con una sutil definición con la pierna izquierda para darle el triunfo 2-1 al Gremio.

En el 2017, Everton fue campeón de la Copa Libertadores con el Gremio. (Foto: AFP)

Así, Everton marcó el inicio de un glorioso camino con el Gremio. En el 2017 se coronó campeón de la Copa Libertadores, junto a su compatriota Arthur, quien hoy está en el Barcelona y con repitió el plato en esta última Copa América. Ese mismo año fue subcampeón del Mundial de Clubes, tras caer 1-0 ante nada menos que el Real Madrid. Y en el 2018, ‘Cebolinha’ se consagró campeón de la Recopa Sudamericana con el ‘Tricolor’.

Las grandes actuaciones con su club permitieron que Tite lo tenga en cuenta luego de la participación de Brasil en el Mundial Rusia 2018 y se cumplió lo que jamás imaginó. En una idea de regeneración de la ‘Canarinha’, Everton cuajó perfectamente y, no solo eso, pudo cohesionar su juego con en el equipo verdeamarillo en la Copa América.

Everton arrancó los dos primeros partidos desde el banco de suplentes y se consagró titular en los cuatro encuentros restantes. (Foto: EFE)

Tras la lesión de Neymar que lo dejó fuera de la competencia sudamericana, David Neres fue la principal opción de Tite para cubrir ese hueco. Por la asombrosa temporada con el Ajax, Neres arrancó la Copa América como titular en el partido frente a Bolivia.

La performance de Neres fue buena, pero no espléndida. El delantero fue cambiado a las 81 minutos para que Everton salga al campo a demostrar de lo que estaba hecho. A ‘Cebolinha’ le bastaron menos de cinco minutos para lucirse y anotar un gol que aportó en la goleada 3-0 de su selección en el debut de la Copa América ante los altiplánicos.

En el siguiente encuentro contra Venezuela, Tite volvió a alinear a David Neres en el once titular. El jugador del Ajax salió a los 72 minutos para que ingrese Everton. En esta ocasión, el delantero de Gremio no pudo aportar con gol y su enorme desequilibrio por la banda izquierda no bastó para que Brasil pueda imponerse ante Venezuela (0-0).

Pero su actuación sirvió para que en el partido final de la fase de grupos contra Perú pueda arrancar como titular. Aquel día, ‘Cebolinha’ fue una pesadilla para la defensa nacional y pudo anotar un golazo en el 5-0 final. Desde entonces, Tite no volvió a permitir que Everton inicie desde la banca.

Everton anotó un gol en la final de la Copa América y levantó el título en el Maracaná con su selección. (Foto: AFP)

Everton se ganó así la confianza de su entrenador y conquistó el amor de su país. Hizo olvidar a Neymar en la Copa América y se volvió ídolo. Simplemente, ‘Cebolinha’ hizo lo que sabe hacer, aprovechó al máximo sus oportunidades y se consagró como la gran figura del torneo.

"Si Neymar estuviera aquí, tal vez tendría pocas oportunidades. Por eso tenía que aprovechar esta oportunidad de la mejor forma posible", dijo el extremo que reemplazó la posición que ocupa Neymar en el Scratch.

El delantero de Gremio cayó como una gota de esperanza en la Canarinha tras la ausencia de Neymar. Se convirtió en una pesadilla para las demás selecciones, que poco pudieron hacer ante tanta virtud ofensiva. Se consagró como el goleador del torneo y le dio el título a su país. Con 23 años y una larga carrera por delante, aún tiene muchas más páginas por escribir.

Luego de la noble actuación de ‘Cebolinha’, el Gremio podría quedarse sin sus servicios. Al extremo le han llegado numerosas ofertas y su futuro es incierto, pero podría aterrizar próximamente en Europa. Su carrera ascendente tarde o temprano lo llevará al fútbol del Viejo Continente. Eso es inevitable.