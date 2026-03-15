La Fórmula 1 siempre ha tenido algo de paradoja: puede producir emociones gigantes incluso cuando la carrera parece decidida demasiado pronto. Este domingo, en China, fue uno de esos días. Ferrari volvió a demostrar que en las largadas tiene lo necesario para ganar el ímpetu inicial de la carrera y Hamilton, que partía desde la segunda fila, alcanzó el primer lugar en la primera curva superando a los Mercedes. Fue un arranque perfecto, de esos que por un instante devuelven la sensación de que el viejo instinto del piloto todavía puede imponerse al cálculo electrónico que hoy gobierna buena parte de la categoría.

La ilusión duró poco. Apenas dos vueltas después Antonelli, con la batería completamente cargada, utilizó toda la descarga para recuperar la punta. Fue otro de esos adelantamientos quirúrgicos que este 2026 nos está obligando a celebrar, aunque cada vez se parezcan menos a una batalla y más a una operación matemática ejecutada con precisión milimétrica. Dos giros más tarde Russell haría lo propio con Hamilton y los Mercedes recuperarían el 1-2, devolviendo el orden a una carrera que empezaba a insinuar cuál sería su guion dominante.

CHINA, 15/03/2026.- Cobertura oficial de SKY Sports HD EN VIVO EN DIRECTO para ver la carrera del Gran Premio de China 2026 este domingo 15 de marzo por la segunda jornada del Campeonato Mundial de la Fórmula Uno. FOTO DE HÉCTOR RETAMAL PARA AFP / HÉCTOR RETAMAL

En la vuelta once, un safety car provocado por la salida de Lance Stroll del trazado reordenó momentáneamente la carrera. Los cuatro de adelante aprovecharon para hacer una temprana parada en boxes y cambiar los neumáticos medios por duros, una decisión estratégica que abrió una breve ventana de tensión en la pista. Durante algunos giros pareció que Ferrari todavía tenía algo para decir: Hamilton presionaba a Antonelli mientras Leclerc acompañaba el ataque desde atrás, insinuando que la carrera aún podía ofrecer algún cambio de libreto.

Pero la tensión volvió a disiparse rápidamente. En la vuelta 24 Hamilton no logró sostener la presión y terminó intercambiando posiciones con Leclerc, un enroque que desató una pequeña guerra civil entre los Ferrari y que terminó siendo aprovechado por Russell. Mientras los autos rojos discutían en pista quién era el más rápido de los dos, Antonelli comenzaba a escaparse sin presión. Cuando Russell finalmente logró superar a los Ferrari, en la vuelta 29, el joven italiano ya había construido una ventaja superior a los siete segundos que, en el contexto actual de la Fórmula 1, comenzaba a sentirse definitiva.

Con más de media carrera disputada, el panorama era cada vez más evidente. En esta Fórmula 1, donde la gestión de batería empieza a ser tan determinante como el talento al volante, las carreras comienzan a decidirse mucho antes de lo que el espectáculo agradecería. La emoción que quedaba estaba detrás: Ferrari, convertido por momentos en una especie de categoría monomarca, peleaba entre sí por el tercer lugar. Esa batalla tuvo al menos un premio simbólico para el británico: después de 28 carreras, Lewis Hamilton volvía al podio.

Andrea Kimi Antonelli debutó en la Fórmula 1 con tan solo 18 años. Daniel San Román nos cuenta sobre esta grata aparición. / GREG BAKER

Pero adelante la historia era otra. Las hélices plateadas ejecutaron la carrera con precisión clínica y Antonelli consiguió su primera victoria en Fórmula 1 con apenas 19 años, en medio de un podio cargado de emoción y con el joven piloto levantando el puño en alto frente a un paddock que empezaba a comprender que acababa de presenciar el nacimiento de otra estrella en la categoría.

La alegría del ganador contrastó con el mal humor de Max Verstappen. El neerlandés fue brutalmente honesto tras la carrera: “A quien le guste esto no entiende de qué va el automovilismo. No tiene ninguna gracia. Es como jugar al Mario Kart. Adelantas con el turbo, se acaba la batería y te vuelven a adelantar. No tiene sentido”.

Quizá Verstappen exagera, como suelen hacerlo los campeones cuando algo no les gusta. Pero su queja toca un nervio sensible. La Fórmula 1 siempre ha sido una mezcla delicada entre ingeniería y talento humano, entre cálculo y valentía. El riesgo de esta nueva era es que el espectáculo termine pareciéndose demasiado a una simulación energética. Porque si las carreras empiezan a decidirse más por la batería que por el coraje, la pregunta que empieza a rondar entre los aficionados se vuelve inevitable: ¿seguimos viendo automovilismo o estamos aprendiendo, simplemente, a aplaudir la gestión de energía?