Resumen

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El piloto italiano logra encabezar el 1-2 de Mercedes en China y consigue, a sus 19 años, su primera victoria en la categoría. Atrás, tras 28 carreras, Hamilton volvió al podio. (Foto: F1)
El piloto italiano logra encabezar el 1-2 de Mercedes en China y consigue, a sus 19 años, su primera victoria en la categoría. Atrás, tras 28 carreras, Hamilton volvió al podio. (Foto: F1)
Por Redacción EC

La Fórmula 1 siempre ha tenido algo de paradoja: puede producir emociones gigantes incluso cuando la carrera parece decidida demasiado pronto. Este domingo, en China, fue uno de esos días. Ferrari volvió a demostrar que en las largadas tiene lo necesario para ganar el ímpetu inicial de la carrera y Hamilton, que partía desde la segunda fila, alcanzó el primer lugar en la primera curva superando a los Mercedes. Fue un arranque perfecto, de esos que por un instante devuelven la sensación de que el viejo instinto del piloto todavía puede imponerse al cálculo electrónico que hoy gobierna buena parte de la categoría.

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