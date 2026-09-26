Franco Colapinto tendrá que afrontar la próxima fecha de la Fórmula 1 con una penalización que condicionará su posición de partida. Los comisarios de la FIA determinaron que el piloto argentino deberá retroceder cinco lugares en la grilla del Gran Premio de Malasia, como consecuencia del accidente que protagonizó en Azerbaiyán.

La sanción llegó luego del incidente ocurrido en la vuelta 36, inmediatamente después del reinicio de la carrera tras la salida del auto de seguridad. Colapinto intentó ganar posiciones por el interior de la primera curva del circuito de Bakú, pero terminó perdiendo el control de su Alpine e impactó contra Pierre Gasly.

El golpe tuvo consecuencias para los tres pilotos involucrados. Gasly perdió el control de su auto y terminó chocando contra el McLaren de Lando Norris, mientras que ninguno de los tres pudo continuar en competencia. Tras revisar las imágenes, las cámaras a bordo y los registros de tiempos, los comisarios determinaron que Colapinto fue “total o predominantemente responsable” de la colisión.

¡¡NO SE PUEDE CREER!! ¡FRANCO COLAPINTO Y PIERRE GASLY SE TOCARON EN EL RELANZAMIENTO Y OTRA VEZ HAY SAFETY CAR!



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Según el informe de la FIA, el argentino “frenó demasiado tarde y entró en la curva por el interior a una velocidad que no le permitió tomarla de manera controlada”. Los comisarios tampoco consideraron que el hecho de producirse durante un reinicio justificara una reducción de la responsabilidad.

La penalización original era de 10 segundos, pero como Colapinto abandonó la carrera, fue transformada en la pérdida de cinco posiciones para la siguiente competencia.

Así, Colapinto deberá cumplir el castigo durante el Gran Premio de Malasia, que se disputará del 2 al 4 de octubre en el circuito de Sepang. El argentino llegará a la próxima fecha con la obligación de recuperar terreno desde la pista, luego de un accidentado cierre en Bakú que además le significó una sanción oficial por parte de la FIA.

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