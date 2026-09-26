Franco Colapinto recibe dura sanción de la FIA tras accidente que provocó en el GP de Azerbaiyán. (Foto: F1)
Franco Colapinto recibe dura sanción de la FIA tras accidente que provocó en el GP de Azerbaiyán. (Foto: F1)
/ GIUSEPPE CACACE
Por Redacción EC

Franco Colapinto tendrá que afrontar la próxima fecha de la Fórmula 1 con una penalización que condicionará su posición de partida. Los comisarios de la FIA determinaron que el piloto argentino deberá retroceder cinco lugares en la grilla del Gran Premio de Malasia, como consecuencia del accidente que protagonizó en Azerbaiyán.

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