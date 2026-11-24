Senegal fue ratificado como campeón de la Copa África de Naciones luego de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) resolviera a su favor la apelación presentada contra la Confederación Africana de Fútbol (CAF). El organismo dejó sin efecto la resolución que había otorgado el título a Marruecos por 3-0 en los despachos y reconoció nuevamente el triunfo senegalés en la final.

La controversia se originó el 18 de enero, durante el partido disputado en Rabat. En los minutos finales del tiempo reglamentario, varios futbolistas de Senegal abandonaron el campo después de que el árbitro cobrara un penal a favor de Marruecos. El capitán Sadio Mané permaneció en el terreno de juego y, tras unos minutos de tensión, sus compañeros regresaron para continuar el encuentro.

En el lanzamiento desde los doce pasos, Brahim Díaz falló la oportunidad de darle el título a Marruecos. La definición se extendió hasta la prórroga, donde Pape Gueye marcó el tanto que permitió a Senegal imponerse por 1-0 y levantar el trofeo. Sin embargo, en marzo, el Comité de Apelación de la CAF modificó el resultado y declaró ganador al conjunto marroquí por 3-0.

Sadio Mané se consagró campeón de la Copa Africana de Nacional con la Selección de Senegal. (Foto: AFP)

Tras revisar el caso, el panel arbitral del TAS consideró que la decisión de continuar el encuentro correspondía exclusivamente al árbitro. Según el organismo, cuando el partido se reanudó, ambos equipos estaban nuevamente en el campo y habían manifestado su disposición para jugar. Por ello, concluyó que no existió un error de derecho en la actuación del juez.

En su resolución, el tribunal explicó que los artículos 82 y 84 del reglamento de la Copa África no podían aplicarse a esta situación, pues contemplan escenarios en los que el comportamiento de un equipo provoca la suspensión definitiva del partido. “En conclusión, la Formación Arbitral considera que, al reanudar el encuentro, el árbitro no incurrió en ningún error de derecho”, señaló el TAS. También descartó que su decisión hubiera sido arbitraria, pese al ambiente de tensión que se vivió durante la final.

Con este fallo, Senegal conserva oficialmente el campeonato que había conseguido en la cancha y Marruecos pierde el reconocimiento que le había otorgado la CAF. El TAS también precisó que las sanciones disciplinarias impuestas previamente a la Federación Senegalesa, al entrenador Pape Thiaw y a determinados jugadores corresponden a procedimientos independientes y no fueron objeto de modificación en esta resolución.

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