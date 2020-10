Hace seis días, Gianluca Lapadula causó revuelo en redes sociales por una publicación: el delantero del Benevento se hizo un tatuaje con motivos nacionales. Sin embargo, fue víctima de burlas debido a que los internautas consideraron que su representación no se ajustaba a los motivos nacionales. Ayer, el ariete contrastó dicha información, ya que se trata de una imagen inspirada en la festividad del Señor de la Soledad de Paramonga.

En diálogo con Sky Sports, el jugador que actúa en la Serie A de Italia explicó lo siguiente: “En el último tiempo, mi curiosidad ha crecido. He visto muchas fotos y videos, incluido este en donde se ve una fiesta en Paramonga del ‘Patrón de la Soledad’, donde se usan símbolos incas, entre ellos, la bandera del Tahuantinsuyo y tocados con plumas. Este es el motivo de mi representación”.

Con ello quedó zanjada la duda sobre el motivo de su representación en el brazo izquierdo. La publicación de Lapadula fue acompañada por el siguiente mensaje: “Mis orígenes, la mitad de mi corazón, la mitad de mi sangre! 🇵🇪 #perú”.

“Si alguna vez acepto, Gareca sería la primera persona en saberlo”

“Definitivamente no es a través de un tatuaje que le diré a Perú y al entrenador que acepté a la selección peruana. Si alguna vez tuvieras este pensamiento, la primera persona en saberlo sería Gareca. Hoy conozco mucho mejor mis raíces, soy mucho más consciente y orgulloso que la sangre peruana está dentro de mí”, admitió en la misma entrevista.

Gianluca Lapadula explicó el motivo de su polémico tatuaje

Enseguida, el futbolista brindó detalles de la reunión que tuvo con el entrenador de la Blanquirroja hace unos años. Asimismo, el goleador de 30 años explicó por qué descartó la posibilidad de ponerse la casaquilla nacional.

“Hace cuatro años, el entrenador Gareca vino a Italia a conocerme, hablamos de este discurso de la Copa América. Pero fue en conjunción con los playoffs de Pescara y pensé que, en ese momento, aceptar la convocatoria de una selección nacional a la que no estaba muy apegado no habría sido correcto, también porque no me había ganado el derecho a jugar esa competición. Sabía que me había ganado los playoffs para ir a la Serie A con Pescara”, sostuvo.

