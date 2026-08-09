El fútbol argentino vivió un momento de profunda emoción este domingo 9 de agosto de 2026, cuando Newell’s realizó un sentido minuto de silencio en memoria de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, quien falleció a los 68 años tras una larga enfermedad. El homenaje se llevó a cabo en el estadio Tito Tomaghello, en la previa del encuentro frente a Defensa y Justicia por la fecha 4 del torneo local.

PROBABLEMENTE EL MINUTO DE SILENCIO MÁS EMOCIONANTE PARA JORGE MESSI. Newell's, el equipo de Leo, y un homenaje muy especial, junto a Defensa y Justicia, en el Tito Tomaghello.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/DwFFD6UrGi — SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2026

El gesto de la institución rosarina no pasó desapercibido, considerando el estrecho vínculo que une a la familia Messi con Newell’s. Lionel dio sus primeros pasos futbolísticos en el club, y desde entonces la relación afectiva se ha mantenido intacta, convirtiendo este reconocimiento en un acto cargado de respeto, historia y sentimiento.

Jugadores de ambos equipos se alinearon en el campo mientras el estadio guardaba un silencio absoluto, generando una atmósfera conmovedora que reflejó la magnitud de la pérdida. Los hinchas también acompañaron el tributo con aplausos al finalizar el minuto, en señal de apoyo a la familia Messi en este difícil momento.

Más allá del resultado del partido, la jornada quedó marcada por este homenaje que trascendió lo deportivo. Newell’s volvió a demostrar que su identidad no solo se construye en la cancha, sino también en los lazos humanos que lo conectan con su historia y sus ídolos más representativos