Por Redacción EC

El fútbol argentino vivió un momento de profunda emoción este domingo 9 de agosto de 2026, cuando Newell’s realizó un sentido minuto de silencio en memoria de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, quien falleció a los 68 años tras una larga enfermedad. El homenaje se llevó a cabo en el estadio Tito Tomaghello, en la previa del encuentro frente a Defensa y Justicia por la fecha 4 del torneo local.

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