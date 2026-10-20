Boca Juniors está firmando una remontada memorable en Brasil. Leandro Paredes apareció a los 88 minutos para marcar el 3-1 ante Vasco da Gama por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2026 y encaminar al equipo argentino hacia la final. El gol del mediocampista llegó en un momento decisivo y terminó de inclinar la serie a favor del ‘Xeneize’.

El conjunto argentino había llegado a Brasil con la obligación de remontar el 1-0 sufrido en la Bombonera durante el encuentro de ida. Con el marcador global en contra, Boca salió en busca de la clasificación y encontró en Paredes al protagonista de una anotación que puede quedar marcada en su camino por el torneo continental.

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El tanto del volante desató la celebración de los argentinos en territorio brasileño, donde Boca consiguió revertir la eliminatoria ante Vasco da Gama. Con el 3-1 en el marcador, el equipo dirigido por su cuerpo técnico quedó a las puertas de una clasificación que parecía complicada tras el primer partido. La hazaña en Brasil coloca al ‘Xeneize’ en la final de la Copa Sudamericana 2026.