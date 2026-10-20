Leandro Paredes marcó golazo para el 3-1 de Boca Juniors ante Vasco da Gama en el Maracaná.
Leandro Paredes marcó golazo para el 3-1 de Boca Juniors ante Vasco da Gama en el Maracaná.
Por Redacción EC

Boca Juniors está firmando una remontada memorable en Brasil. Leandro Paredes apareció a los 88 minutos para marcar el 3-1 ante Vasco da Gama por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2026 y encaminar al equipo argentino hacia la final. El gol del mediocampista llegó en un momento decisivo y terminó de inclinar la serie a favor del ‘Xeneize’.

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