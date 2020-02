Un corazón de cinco cuadras que llegó a latir en todo el Perú. Al pie de las antiguas murallas de Lima se juntaron los Chacaltana, Carvallo, Pedreschi. Los López, Rivero, Méndez, Carreño y otros más. Primeros buenos amigos antes de darle al balón en las caballerizas de Stud Alianza. Hasta que un 15 de febrero de 1901, tras una reunión en la calle Cotabamba y la alameda Grau se creó Sport Alianza, hoy Alianza Lima.

Un alegre sábado de verano el cuadro blanquiazul celebra sus 119 años en Matute con una fiesta antes, durante y, se espera, después del encuentro ante Atlético Grau (8:00 p.m., Gol Perú).

Números de Alianza Lima. (Infografía: El Comercio)

La música la pondrá Mayra Guzmán, Tania Pantoja, el ‘Zambo’ Barbieri y el grupo Rock and Goal. El fútbol estará a cargo de Joa Arroé y Jean Deza, y el gol en los pies de Adrián Balboa. Atrás, en una línea de cuatro, se espera el debut de Alberto Rodríguez. El ‘Mudo’ no juega un partido oficial desde octubre del 2018, cuando se rompió el tendón de Aquiles. El año pasado se recuperó, pero no fue tomado en cuenta en la ‘U’ en los últimos meses por otras dolencias.

► ¡Feliz 119 aniversario blanquiazul!

► La historia detrás de la construcción del estadio de Alianza Lima | FOTOS

Es noche de fiesta en La Victoria y el triunfo es lo único que cuenta para el equipo de Pablo Bengoechea. “Necesitamos con urgencia cambiar los resultados que estamos teniendo”, aseguró el entrenador, quien acumula una derrota y un empate en sus dos presentaciones en el Apertura 2020 –tampoco ganó en su presentación ante Millonarios–.

Es día de celebración en Matute: 119 años de historia que se sienten en cada minuto de un partido, en cada día, en cada semana. Los íntimos están de fiesta.

TE PUEDE INTERESAR...