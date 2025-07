La tensión se disipó, al menos por un momento, en el ambiente de Emelec. El club atraviesa una temporada compleja en la LigaPro de Ecuador, pero logró un respiro fundamental al vencer a Mushuc Runa, un resultado que le permitió salir de la zona de descenso. Tras el encuentro, Christian Cueva compartió sus impresiones sobre la victoria.

“Ha sido importante ganar. La verdad que es un momento duro. Sabemos en la posición que estamos y no era bastante buena para nosotros”, comenzó analizando Aladino. “Estamos en casa con nuestra gente. Emelec es un equipo grande, así que pienso que somos justos ganadores y ahora a recuperarnos, corregir”, añadió.

Cueva, pieza clave en el esquema de Cristian Nasuti, hizo hincapié en el papel vital de la hinchada y el compromiso del plantel. “Sirvió el empuje de la hinchada y agradecido con ellos, cada partido para nosotros es una final y lo tomamos así”, agregó, destacando la unidad entre jugadores y aficionados.

Además, subrayó el trabajo colectivo detrás del resultado: “Esto es un trabajo en equipo. Día a día venimos trabajando en todo sentido, ofensivo, defensivo, balones parados, nosotros venimos haciendo las cosas bien”.

Con la moral en alto, pero con los pies en la tierra, Cueva manifestó la importancia de mantener el enfoque. “Hoy dimos un buen paso y hay que mantenerlo, aunque sabemos que no es fácil jugar en Emelec, con la historia y presión que tiene. Estamos haciendo lo posible de sacar este momento que, realmente, el club no lo merece. Hoy se sumó, estamos en otra posición, pero no hay que dormirse”, expresó.