¿Dónde ver Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO y EN DIRECTO? Merengues e íntimos protagonizarán una edición más del clásico del fútbol peruano. Ambos equipos llegan del trajín de los torneos internacionales, sin embargo, este partido podría definir su camino hacia el título nacional.
Los cremas llegan con una gran ventaja, ya que no pierden un clásico desde el 2023, que justamente se disputó en el estadio Monumental. Sin embargo, los blanquiazules están dispuestos a romper esa mala racha y llevarse los 3 puntos de Ate, para seguir firme en la pelea por el Torneo Clausura.
Líneas más abajo, te explicaremos por qué canales podrás ver el clásico por cable y dónde mirar la transmisión vía streaming.
¿Dónde ver Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO GRATIS?
El partido de Universitario vs. Alianza Lima en vivo por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1, será transmitido por el canal de GOLPERU en todo el Perú. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.
¿Qué canales transmiten Universitario vs. Alianza Lima HOY EN VIVO?
- En Argentina lo pasa: GolTV
- En Paraguay lo pasa: GolTV
- En Uruguay lo pasa: GolTV
- En Chile lo pasa: GolTV
- En Ecuador lo pasa: GolTV
- En Venezuela lo pasa: GolTV
- En Perú lo pasa: GOLPERU
- En Brasil lo pasa: GolTV
- En Colombia lo pasa: GolTV
- En Bolivia lo pasa: GolTV
- En México lo pasa: Fanatiz y GolTV
- En Estados Unidos lo pasa: GolTV, Fanatiz y FuboTV
- En España lo televisa: FuboTV
¿Cómo ver partido Universitario vs. Alianza Lima en Perú?
El partido de Universitario vs. Alianza Lima en vivo por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1, será transmitido en Perú por GOLPERU y Movistar TV App.
¿En dónde televisan partido Universitario vs. Alianza Lima EN DIRECTO, en España?
El partido de Universitario vs. Alianza Lima en vivo por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1, será transmitido en España por fuboTV.
¿En qué canales ver partido Universitario vs. Alianza Lima en México?
El partido de Universitario vs. Alianza Lima en vivo por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1, será transmitido en México por Fanatiz y GOLTV.
¿Cómo ver partido Universitario vs. Alianza Lima en Estados Unidos?
El partido de Universitario vs. Alianza Lima en vivo por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1, será transmitido en Estados Unidos por GolTV, Fanatiz y FuboTV.