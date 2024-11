Luego de algunos días de haber logrado la tan ansiada estrella 28 en su centenario, el Administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, salió a dar una entrevista al programa DyT del canal de YouTube de Jesús Alzamora, donde explica el motivo por el cual arremetió contra el que es ahora exgerente deportivo de Alianza Lima.

“No cambiaría absolutamente nada de lo que dije. Es más, me faltó un poquito más, pero ya me tuve que aguantar porque no tenía mucho espacio para decir otras cosas. Fue un momento donde yo tenía que ser puntual en las cosas malas que había hecho esta persona y que me las había trasladado a mí”, explicó Ferrari tras la consulta.

“Me lo tomé tan a pecho porque me menciona a mí de manera directa. ¿Un muchacho que recién llegó al fútbol peruano me va a mencionar a mí así? Me pareció una falta de respeto. ¿Cómo podría hablar él de mí sobre si le hago bien o mal al sistema? Entonces, me la guardé”, agregó.

¿Qué fue lo que le dijo Marioni a Ferrari?

“Acusar que un jugador quiere romper a otro (refiriéndose a Zambrano y Britos), es grave. Él representa a un club, así como yo al mío. Seguro él cree que le hace bien a su club, pero no se está dando cuenta que le hace mal al fútbol peruano”.

Estas declaraciones desataron el enfado del administrador crema, que su respuesta en Andahuaylas, tras salir campeón fueron las siguientes: “Le dedico el título a ese tar*** que dijo que yo le hacía daño al fútbol, para ti Marioni. Te botaron de México por pelearte con la gente y ¿yo soy el que le hace daño en mi país? Contrataste a un entrenador y lo botaste al día siguiente, jalas jugadores de otros lados. Eso no se hace”.