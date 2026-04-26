Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

No te pierdas “Juego en Corto”: Alianza Lima golea a Cusco FC y toda la resaca de la fecha 11 del Apertura
No te pierdas “Juego en Corto”: Alianza Lima golea a Cusco FC y toda la resaca de la fecha 11 del Apertura
Por Redacción EC

El fútbol peruano no deja indiferente a nadie. Este lunes 27 de abril “Juego en Corto" regresa con una edición imperdible marcada por la coyuntura: Universitario de Deportes asumirá una nueva prueba ante Nacional de Uruguay, y Sporting Cristal recibe a Junior de Barranquilla.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.