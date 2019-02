Benavides sobre venta de Emanuel Herrera: "Quieren venir a comprar en unos miles"

No bajarán sus pretensiones. Carlos Benavides, presidente de Sporting Cristal, defendió la política de ventas del club cervecero y anunció que Emanuel Herrera no será transferido hasta que otra institución pague la cifra correcta por sus servicios.

Tras marcar 40 anotaciones en la campaña pasada y convertirse en el máximo goleador en una temporada del fútbol peruano, el atacante argentino es pretendido por varios equipos en el extranjero. Sin embargo, su salida del Rímac no será fácil.

"A veces del exterior piensan que porque somos equipos peruanos estamos desesperados por liberar a nuestros jugadores y que nos van a poner un poco de plata en la mesa. Yo veo que ellos venden en varios millones y quieren a venir a comprar en unos miles", señaló este domingo el titular de Sporting Cristal durante la 'Tarde de la Raza Celeste' en comunicación con Gol Perú.

En ese sentido, el mandamás de los intereses bajopontinos advirtió que "si algún equipo quiere llevar 40 goles, tiene que pagar 40 goles". "Tienen que venir y pagar lo que significarían 40 goles en un mercado sudamericano promedio", acotó.

"Nosotros como club hemos decidido ponerle un valor a nuestros jugadores y si no nos pagan, no salen", afirmó Benavides, quien es consciente que no se puede descartar la partida de Herrera o de otro jugador, pero aseguró que "el plantel estaría cerrado" por el momento con la llegada de un extremo para reforzar la ofensiva.

"Los que están en el fútbol saben que nunca se puede decir que un plantel está cerrado por temas de lesiones u oportunidades (...) La idea es completar la venida de un jugador más, que es un extremo", sentenció el directivo sobre el último pedido de Alexis Mendoza.