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Resumen

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Iberico fue uno de los protagonistas del encuentro al anotar el único gol del partido. El atacante es uno de los jugadores inamovibles de Roberto Mosquera en su esquema táctica. (FOTO: Sporting Cristal).
Iberico fue uno de los protagonistas del encuentro al anotar el único gol del partido. El atacante es uno de los jugadores inamovibles de Roberto Mosquera en su esquema táctica. (FOTO: Sporting Cristal).
Por Carlos Lázaro

Sporting Cristal venció 1-0 a UTC en Cajamarca y alcanzó la cima del Torneo Clausura, en un encuentro que resolvió con un gol de Luis Iberico durante el primer tiempo. El equipo de Roberto Mosquera sumó tres puntos importantes para mantenerse en la pelea por el campeonato y prolongó su buen momento en la temporada, al registrar seis victorias consecutivas (cuatro en la Liga 1 y dos en la Copa de la Liga).