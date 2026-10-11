Sporting Cristal venció 1-0 a UTC en Cajamarca y alcanzó la cima del Torneo Clausura, en un encuentro que resolvió con un gol de Luis Iberico durante el primer tiempo. El equipo de Roberto Mosquera sumó tres puntos importantes para mantenerse en la pelea por el campeonato y prolongó su buen momento en la temporada, al registrar seis victorias consecutivas (cuatro en la Liga 1 y dos en la Copa de la Liga).

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El único tanto del partido llegó a los 10 minutos de juego en el estadio Héroes de San Ramón. Yoshimar Yotún ejecutó un sutil tiro libre desde el sector derecho y encontró a Iberico, quien conectó de cabeza para superar al arquero Ángelo Campos. La ventaja permitió al conjunto rimense afrontar el resto del encuentro con mayor tranquilidad, aunque el ‘Gavilán del Norte’ intentó reaccionar ante su público.

El equipo cajamarquino buscó la igualdad con el volante nacional Marcos Lliuya como uno de sus principales generadores de juego. Sin embargo, sus aproximaciones no fueron suficientes para superar la defensa celeste y el arquero Diego Enríquez, que consiguió mantener su arco en cero.

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A los 83 minutos, UTC se quedó con diez jugadores tras la expulsión de Gilmar Paredes, quien recibió la segunda tarjeta amarilla tras una fuerte falta. En el tramo final, Sporting Cristal tuvo oportunidades para ampliar la diferencia, con Hernán Barcos, Martín Távara, Gabriel Santana y Juan Manuel Cuesta, pero no consiguió modificar el marcador.

Con este triunfo, Sporting Cristal llegó a los 22 puntos y se ubicó en el primer lugar del Torneo Clausura, igualado en puntaje con Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo, pero con mejor diferencia de goles. En la siguiente jornada, los celestes recibirán a Comerciantes Unidos este sábado 17 de octubre, desde las 11 a. m. en el estadio Alberto Gallardo, con el objetivo de defender el liderato.