Hernán Barcos ha dejado una huella imborrable en Alianza Lima. En cinco años logró convertirse en el máximo goleador extranjero de la institución (77 goles).

En conversación con Enfocados, el ‘Pirata’ reveló que, en un inicio, su contrato estaba definido para jugar en Segunda División con Alianza Lima.

“Fue un desafío muy lindo, vinimos a jugar Segunda, con la esperanza y el sueño de volver a Alianza donde merecía, y sentimos el aliancismo desde el día uno, con mi esposa y mi familia, muy lindo”, aseguró.

“Venía a Segunda. Yo vine a Segunda. Vine con un contrato de Segunda División”, agregó.

Además, confesó que tuvo una conversación con Jefferson Farfán sobre la manera de afrontar el campeonato cuando la resolución los devolvió a la Primera División.

“A los diez días llegó el señor (Jefferson Farfán), nos juntamos varias veces a conversar y ahora, ¿qué hacemos? Y, cuándo llegaste vos, a los dos días, Primera, a jugar en Primera. Entrenamos diez días y hace un año no jugaba. Estábamos más duros”, comentó.