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Hernán Barcos. (Foto: Liga 1)
Hernán Barcos. (Foto: Liga 1)
Por Redacción EC

Hernán Barcos ha dejado una huella imborrable en Alianza Lima. En cinco años logró convertirse en el máximo goleador extranjero de la institución (77 goles).

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