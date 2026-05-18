El futuro de Hernán Barcos continúa generando incertidumbre en FC Cajamarca. Luego de que el delantero argentino revelara que podría abandonar el club al término del Torneo Apertura, la directiva dejó abierta la posibilidad de alcanzar un acuerdo para extender su permanencia.

Fernando Zavaleta, vicepresidente de FC Cajamarca, destacó el rendimiento que viene mostrando el atacante y aseguró que la institución todavía confía en mantenerlo dentro del plantel. El directivo reconoció el buen presente futbolístico que atraviesa el experimentado delantero y resaltó su aporte goleador en la campaña.

¡Hat trick! Barcos logró anotar tres goles en el partido Melgar vs FC Cajamarca | Foto: Facebook FC Cajamarca

“Como lo ha dicho Hernán Barcos, ahora está haciendo uno de los goleadores. Nosotros esperamos que continúe con la racha y, como él lo comentó, será cuestión no solamente de la dirigencia, sino de que todos nos podamos poner de acuerdo”, declaró Zavaleta sobre la situación del atacante.

FC Cajamarca mantiene objetivos ambiciosos en la temporada

Fernando Zavaleta también señaló que la institución mantiene intactas sus aspiraciones deportivas y espera seguir compitiendo por objetivos importantes en el campeonato peruano. “Queremos seguir en la senda que buscamos nosotros, que es luchar y ojalá se llegue a un buen puerto”, agregó el dirigente.

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre su salida?

Las declaraciones del vicepresidente llegaron después de las palabras del propio Hernán Barcos tras el triunfo sobre Sporting Cristal, encuentro en el que el atacante reveló conversaciones internas sobre una posible reestructuración del plantel.

“El presidente me dijo que cuando termine el Apertura va a analizar por tema económico y por tema futbolístico, que posiblemente van a salir un montón de jugadores y que dentro de esos estaba yo”, indicó el delantero para L1 Max.

Pese a ello, Barcos mostró tranquilidad frente a la situación y dejó claro que entiende las decisiones que suelen tomarse dentro del fútbol profesional. “Le dije que no había problema, que uno es profesional y sabe cómo funciona el fútbol. Estamos en un torneo competitivo y, si me toca salir, así será; y si no, estaré aquí defendiendo”, añadió.

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