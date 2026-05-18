Resumen

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Hernán Barcos dejó Alianza Lima el año pasado y para esta temporada llegó a Cajamarca FC. (Foto: Cajamarca FC)
Hernán Barcos dejó Alianza Lima el año pasado y para esta temporada llegó a Cajamarca FC. (Foto: Cajamarca FC)
Por Redacción EC

El futuro de Hernán Barcos continúa generando incertidumbre en FC Cajamarca. Luego de que el delantero argentino revelara que podría abandonar el club al término del Torneo Apertura, la directiva dejó abierta la posibilidad de alcanzar un acuerdo para extender su permanencia.

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