Por María Paula Regalado

Consolidado ya dentro de la élite mundial del tenis y a cortos pasos del top 50, Ignacio Buse vive el mejor momento de su carrera a sus apenas 21 años: con su paso por el US Open el año pasado y su reciente debut en el Masters 1000 de Miami (que fue, lamentablemente, muy breve debido a una herida bastante dolorosa en el pie derecho que le impidió seguir avanzando), Nacho logró ya competir en todos los niveles del tour ATP (250, 500, 1000 y Grand Slam). Pero los resultados de hoy son fruto de un trabajo sostenido que ‘Nachito’ viene haciendo desde hace un buen tiempo. En el último año, sobre todo, estas son las 5 claves que colocaron al #1 del Perú en la vitrina internacional del deporte.

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