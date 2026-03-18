Por Christian Cruz Valdivia

Esta vez Ignacio Buse no dejó nada al azar y con el apoyo del público peruano en las tribunas, el peruano clasificó al cuadro principal del Masters de Miami tras vencer en tres sets al complicado Coleman Wong (Hong Kong). Será la primera vez que dispute el main draw de este tipo de torneos y con ello, ya completó un registro importante en su carrera.

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