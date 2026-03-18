Si bien Coleman hoy ocupa el puesto 120 del ránking, es un jugador que sabe de gestas, como superar la qualy y avanzar dos rondas del US Open o superar al mismo Ben Shelton en Miami, en el torneo del año pasado.

Por eso Buse sufrió, pero logró solventar el partido gracias a la alta efectividad de sus primeros saques, con un 84%, y a poder salvar los break points, ya que salvó 4 de 5, mientras que concretó 3 de 7.

Se le complicó al ceder el segundo set, algo que le viene pasando en esta temporada. Ayer ganó el primer set (6-2), pero perdió el segundo (3-6). Felizmente pudo cerrar el encuentro a su favor ganando el tercero (6-3).

Sin embargo, en el año, en seis partidos inició ganando el primer set y en cinco de ellos perdió la segunda manga. Solo ante Draxl, en la Q2 de Indian Wells pudo mantener la ventaja. Así, se le hacen partidos largos que pueden complicarle la tarea, más en lugares con tanta humedad como en Miami.

Su rival de primera ronda se conoció anoche: chocará ante el bosnio Damir Dzumhur (76 ATP), probablemente este jueves. Lo atractivo es que, si supera esta ronda, enfrentaría nada menos que a Jannik Sinner, el actual número 2 del mundo.

Torneo Resultados Qualy Miami Wong 6-2, 3-6, 6-3 - victoria

Echargui 6-3, 6-7, 6-4 - victoria Qualy Indian Wells Hijikata 6-3, 3-6, 4-6 - derrota

Draxl 6-4, 7-6 - victoria ATP 250 Santiago Tirante 6-2, 6-7, 6-7 - derrota ATP 500 Río

Berretini 6-3, 2-6, 6-3

(Remontó a Marcondes y Fonseca / cayó en dos sets ante Tabilo)

¿Qué significa pasar al cuadro principal?

Ignacio Buse logra meterse en un main draw de un Masters 1000 por primera vez en su carrera en apenas su segundo intento. Era el primer preclasificado de la qualy y logró su objetivo de forma directa (sin esperar el sorteo de lucky loser).

El tenis peruano vuelve a tener presencia en un Masters luego de apenas tres años, ya que en el 2023 Juan Pablo Varillas había disputado los main draw de Miami, Madrid, Roma y Shanghái, además de jugar la qualy de Montecarlo y París ese año y el de Roma del 2024.

Además, Nacho se ha ganado por derecho propio disputar todos los cuadros principales de las diversas categorías del circuito ATP. En el 2024 debutó en los ATP 250 y en Santiago llegó con wild card, pero a Kitzbuhel llegó como alternante, es decir, gracias a su ránking.

Ese mismo 2025 tentó todos los Grand Slams, y fue en el US Open que logró superar los tres partidos de la qualy para meterse en la ronda principal.

Mientras, 2026 clasificó por ránking al ATP 500 de Río, donde no solo jugó el cuadro principal, sino que también llegó a las semifinales, mientras que ahora logró llegar al main draw de un Masters 1000.

2024 2025 2026 ATP 250 Santiago - R32

Kitzbuhel - R32 Santiago - R32

Gastaad - SF, desde la Qualy

Kitzbuhel - R32

Estocolmo - Q1 Buenos Aires - R16

Santiago - R32 ATP 500 Río - SF Masters 1000 Indial Wells - Q2

Miami Open 2026 - MD, desde la qualy (en curso) Grand Slams Australia - en Q1

Roland Garros - en Q1

Wimbledon - en Q1

US Open - R128, desde la qualy

Con esto, Ignacio Buse se ha asegurado 30 puntos del ránking ATP (20 por superar la qualy y 10 por disputar la primera ronda del cuadro principal). Esta suma le permite escalar al puesto 59 del ránking en vivo, puesto con el que superaría lo hecho por Juan Pablo Varillas en el 2023 (llegó a ser 60), y solo tendría como peruanos mejores ubicados en la historia a Yzaga, Arraya y Horna.

Así, Nacho se va consolidando en la élite del tenis mundial. Justamente, ayer se conoció que también está inscrito en la Qualy del Masters de Montecarlo, por lo que en abril tendrá otra oportunidad de seguir creciendo en este tipo de torneos. Antes debe jugar el ATP 250 de Marrakech, en Marruecos.

Pero el momento de Nacho está en Miami. Por el momento también asegura un premio de más de 30 mil dólares: 14 por la qualy y 24 por el cuadro principal. Solo superar la primera ronda le significarían que pueda cobrar 36 mil dólares.

Soñó con estar en los grandes torneos, se tomó fotos con sus ídolos y hoy compite en la élite. Y él mismo lo festeja. Ayer publicó en sus redes una foto de él siendo niño en el ingreso del Miamo Open junto a una actual, en el mismo torneo. “El pelo cambió de estilo, pero sigue colorao”, bromeó.

Y así, Nacho va creciendo en base a su esfuerzo y trazando las metas que imaginó desde pequeño.

**