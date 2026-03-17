Por Christian Cruz Valdivia

Tras una semana entrenando en la cancha dura de Miami, el inicio de Ignacio Buse fue tal como se esperaba, un complicado partido que supo sacar adelante con mucho más que buen tenis. El peruano demostró que poco a poco va conociendo mejor las grandes ligas y superó la ronda 1 de la qualy del Masters de Miami, tras vencer al tunecino Moez Echargui (141 ATP).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.