Tras una semana entrenando en la cancha dura de Miami, el inicio de Ignacio Buse fue tal como se esperaba, un complicado partido que supo sacar adelante con mucho más que buen tenis. El peruano demostró que poco a poco va conociendo mejor las grandes ligas y superó la ronda 1 de la qualy del Masters de Miami, tras vencer al tunecino Moez Echargui (141 ATP).

Tras un gran primer set, que ganó 6-3, el segundo fue más parejo y Nacho no pudo concretar la victoria con su saque, para luego caer en el ‘tie break’. Así, la tercera manga requirió de todo el esfuerzo del nacional. Recibió atención médica por una dolencia en el pie derecho (al parecer por ampollas), pero pudo quebrar en medio del juego para ganar por 6-4 y con ello sentenciar su pase a la ronda 2 de la fase de clasificación.

Buse destacó la mentalidad que tuvo para reponerse cuando su rival se vino encima y él sufrió con el juego. “Contento con la victoria y contento por haber podido reponerme en el segundo set y remontar en el tercero”, aseguró.

Párrafo aparte para los peruanos que acudieron al complejo del Hard Rock Stadium, ya que la cancha Butch Buchholz se pintó de blanquirrojo y el aliento nacional se hizo sentir en territorio estadounidense.

Nacho Buse avanza a la 2da ronda de la qualy de Miami.



En su siguiente partido enfrentará a Coleman Wong, DURÍSIMO rival. Dato curioso: Wong le ganó al mismísimo Ben Shelton justamente en el Miami Open en primera ronda el año pasado.



Nacho necesitará su mejor tenis pero sobre… pic.twitter.com/zUAJFkvZgV — María Paula Regalado (@mapiregaladom) March 16, 2026

—Las cifras—

La victoria le permite a Nacho sumar 10 puntos para el ránking, por lo que hoy aparece en el puesto 59 de la clasificación en vivo, con lo que superaría el puesto 60 que logró Juan Pablo Varillas en el 2023, sin embargo, aún falta que se jueguen otros partidos para saber el real puesto de ascenso.

Es la segunda vez que Buse supera su debut en un Masters 1.000, como ya lo hizo en Indian Wells. Ahora le toca dar el siguiente paso y concretar su pase al cuadro principal.

Esta tarde debe enfrentar a Coleman Wong (Hong Kong, actual 120 ATP) en busca del ‘main draw’. De ganar, lo habrá logrado. Y la derrota no lo elimina, ya que tiene la opción de ingresar como ‘lucky loser’ y esta vez es el sembrado 1, es decir que solo necesitaría una baja (no dos como en Indial Wells) para poder jugar el cuadro principal.

Desde su ascenso al tenis profesional, los pasos de Buse han sido de gran calidad. Ganó dos Challenger, disputó las cuatro qualys de Grand Slam (en el US Open) llegó al cuadro principal, en su primer ATP 500 llegó a semifinales, en Río, y en sus dos primeras presentaciones en Masters 1.000, ambas en canchas duras, ha mostrado un buen tenis, que le falta corroborar con meterse en el cuadro principal.

Ganar la Q1 es garantizarse un premio de 14 mil dólares. Los sumó en California (Indian Wells), ya lo aseguró en Miami. Pero, solo avanzar a la ronda principal le entrega otro premio de 24 mil dólares y 10 puntos más (por disputar la ronda 32), premios que no solo lo harán ascender en el ránking, sino también llenar su caja chica para mejorar su plan de entrenamiento de cara a lo que viene. Recordar que ya tiene garantizada su presencia en Roland Garros y Wimbledon.

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