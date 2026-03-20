El joven deportista Valentino Salinas Ortiz, de 13 años y representante de La Alameda & Hacienda Club, se consagró campeón de la categoría Sub14 en el Torneo Nacional de Paleta Frontón TCN300 Ilo 2026, disputado en la ciudad de Ilo, región Moquegua.

El campeonato reunió a más de 140 participantes de distintas regiones del país, entre ellas Lima, Chiclayo, Arequipa, Tacna, Cusco, Juliaca y Ayacucho, y forma parte del circuito oficial de la Federación Deportiva Peruana de Paleta Frontón.

“Me siento muy feliz de haber ganado este torneo nacional. Tengo un cariño especial por la ciudad de Ilo porque por tercera vez consecutiva pude obtener el primer lugar en Paleta Frontón. Ahora regreso a seguir entrenando, estudiar y prepararme para los siguientes torneos en Chiclayo, Lima y Cusco”, señaló el joven deportista tras obtener el título.

Con este resultado, Salinas se mantiene como vigente campeón nacional de su categoría, reafirmando su crecimiento deportivo y consolidándose como uno de los jóvenes talentos de las categorías menores del frontón peruano.

Valentino posa junto a su papá Alonso, que fue subcampeón en Ilo.

Valentino es reconocido en el circuito juvenil por su técnica y potencia de juego. Cuando tenía 11 años se convirtió en el campeón nacional más joven de Paleta Frontón en 2024, y actualmente, con apenas 13 años, ya ha disputado más de una docena de finales y logrado múltiples podios en torneos nacionales e interclubes.

Su objetivo, además de seguir compitiendo, es ayudar a difundir la paleta frontón, disciplina deportiva que nació en el Perú y que cada año suma más practicantes en distintas regiones del país.