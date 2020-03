Neymar volvió a ser el blanco de críticas en estos últimos días por publicar una polémica foto en su instagram. El astro brasileño aparece en la imagen al lado de muchas personas, entre ellas su hijo, posados sobre una cancha de arena de voley playa dentro de su hogar. Ello causó indignación a muchos por la complicada situación que vive Brasil a causa del coronavirus. Entonces, el delantero del PSG respondió a las críticas en un comunicado.

Brasil es el país más afectado por el coronavirus en Latinoamérica; sin embargo, su presidente Jair Bolsonaro aún no ha querido emplear medidas drásticas. “Brasil no puede parar”, piensa. De igual manera, muchas personas han puesto su responsabilidad por delante e intentan cumplir la cuarentena. En ese caso, los medios locales estimaron que Neymar no estaba cumpliendo con las pautas de distanciamiento social recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Así, el futbolista del PSG aclaró su situación mediante un comunicado público que realizó con su grupo de asesores. "La foto que motivó tal nota, publicada en su cuenta de Instagram, muestra a Neymar Jr. al lado de otras personas que están en cuarentena con él, que viven y viajaron juntos desde París hasta Brasil”, señala la empresa que maneja la comunicación e imagen del brasileño.

Neymar, que pasa la cuarentena con sus amigos en su mansión en Mangaratiba, hizo hincapié en que “no hay visitas” y que se mantiene alejado de su madre y abuela para no perjudicarlas. Además, la nota asegura que el brasileño continúa su rutina de entrenamiento diaria para no perder el ritmo.

“La casa en la que está el jugador está totalmente blindada y aislada. Brinda paz y serenidad para que pueda continuar entrenando y cuidando a sus seres queridos en este momento de dolor y sufrimiento. Neymar se mantiene alejado de varios miembros de su familia, como su abuela y su madre, porque entiende que es un riesgo”, señala.

Y añade: “El futbolista continúa haciendo su trabajo diario, de prevención de lesiones y manutención de forma física, con su entrenador Ricardo Rosa, esperando de forma ansiosa el fin de este triste momento de la humanidad y la consecuente vuelta a la actividad profesional”.

