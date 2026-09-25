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Resumen

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La alimentación debe adaptarse a la carga de entrenamiento, especialmente en las sesiones largas o intensas. (Foto: Magnific)
La alimentación debe adaptarse a la carga de entrenamiento, especialmente en las sesiones largas o intensas. (Foto: Magnific)
Por Diego Ballón

Combinar ayuno intermitente y running requiere observar cómo se relacionan los horarios de alimentación con las características de cada entrenamiento. Cinthya Melissa Chachi Yauri, nutricionista del Centro Médico Mapfre, explica que la duración y exigencia de la sesión son algunos de los factores que deben considerarse antes de decidir si correr en ayunas.