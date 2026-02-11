Nace un nuevo reto: Llega la primera edición de la Carrera Amancay Trail by adidas

El trail running peruano está a punto de vivir una experiencia de otro nivel con la llegada de la carrera Amancay Trail presentada por adidas, cuya primera edición se celebrará este 28 de febrero del 2026 en el impresionante Santuario de Amancay de Unacem, ubicado en Pachacamac, Lima.

La prueba combinará exigencia deportiva, historia y conservación ambiental en la primera Área de Conservación Privada reconocida en Lima Metropolitana, escenario de lomas costeras, ruinas preincas y la emblemática flor amancay.

Organizada por la productora +OUTDOOR, con el apoyo de UNACEM y adidas, la carrera ofrecerá cuatro distancias: 10K para debutantes, 21K como reto intermedio, 50K para corredores experimentados y 80K reservados para especialistas de montaña, con desniveles que alcanzan hasta 4.850 metros positivos.

“El objetivo es crear una experiencia para todos, desde quienes recién empiezan hasta los que buscan retos de larga distancia, y seguir haciendo crecer el deporte”, señaló el organizador Andrés Olivera.

Las inscripciones estarán disponibles en amancaytrail.pe hasta el 22 de febrero de 2026 o hasta agotar stock.