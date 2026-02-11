Nace un nuevo reto: Llega la primera edición de la Carrera Amancay Trail by adidas

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En el impresionante Santuario de Amancay de Unacem, los corredores realizarán distancias para todos los niveles: 10, 21, 50 y 80 kilómetros.
Por Redacción EC

El trail running peruano está a punto de vivir una experiencia de otro nivel con la llegada de la carrera Amancay Trail presentada por adidas, cuya primera edición se celebrará este 28 de febrero del 2026 en el impresionante Santuario de Amancay de Unacem, ubicado en Pachacamac, Lima.

